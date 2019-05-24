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خل حمض التفاح.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الحر

تناول كميات كبيرة من السوائل المتمثلة في العصائر دون وضع كميات كبيرة من السكر، تعد من الطرق الجيدة لكي تحصل على ترطيب بطريقة صحية، وخاصة إذا كنت تعاني من الجيوب الأنفية
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية يعد من أكثر الحالات المزعجة التي تتعرض لها، خاصة في الأيام التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة بجانب الرطوبة خاصة إذا كانت توجد أتربة، وتحدث أيضًا نتيجة الحساسية أو نزلات البرد أو العدوى البكتيرية، وقد يتبعها بعض الأعراض مثل الصداع وعدم القدرة على التنفس، وقد تتدهور الأعراض في بعض الأحيان وتصل إلى حمى الدماغ أو التهاب السحايا (مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية بالدماغ والنخاع الشوكي)، لذا عليك الانتباه جيدًا في موجة الصيف الحارة.
توجد كثير من الأعراض الأخرى مثل تورم الأنف والسعال إضافة إلى انسداد في الأنف وألم في الوجه، كما توجد كثير من الأطعمة التي تحفز زيادة مثل هذه الأعراض مثل الأطعمة المقلية والأطعمة النشوية والأرز واللحوم والتوابل الحارة، ولكن تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين A، قد يساعد بشكل كبير كما أنه
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الاعتناء-بالشعر

نصائح لحماية شعرك من شمس الصيف.. اتبعيها

تكثر مشاكل الشعر في فصل الصيف؛ بسبب أشعة الشمس القوية، فيتعرض الشعر للتلف، والتقصف، والجفاف، فيبدو الشعر غير صحي، ويكتسب مظهرًا غير لائق، فأشعة الشمس الحارقة تسحب الرطوبة من الشعر، وتحلل البروتين الذي يقوي الشعر، فيفقد الشعر حيويته، ومع ذلك فهناك العديد من النصائح والطرق التي من الممكن اتباعها للمحافظة على صحة الشعر ومظهره في فصل الصيف. لذلك حان الوقت لتعلم كيفية حماية شعرك ببعض الوصفات الطبيعية للحفاظ عليه من الشمس والحرارة والرطوبة، خاصة في شهر رمضان الذي يتأثر فيه شعرك بسبب قلة تناول المياه والمشروبات.
ضغط الدم المنخفض

«حليب اللوز».. 6 نصائح للتغلب على ضغط الدم المنخفض

أكثر من يعانون من ارتفاع درجة الحرارة هم مرضى ضغط الدم المنخفض، فرغم أن ضغط الدم المرتفع وخطورته تعد الأكثر شهرة، فإن ضغط الدم المنخفض يعد أكثر خطورة من المرتفع، حيث ينتج عنه عدم تدفق الدم إلى المخ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى بصورة كافية، وبالتالي توجد كثير من الطرق العلاجية المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من ضغط الدم المنخفض من أجل التعامل مع الأعراض وإدارتها بشكل صحي في الموجة الحارة خاصة في شهر رمضان قد يزداد الأمر خطورة نظرًا لأننا لا نستطيع تناول كميات كافية من المياه في النهار.
العناية بالبشرة في الموجة الحارة

تعرف على 4 نصائح للعناية بالبشرة في الموجة الحارة

تتأثر أجسامنا بشكل كبير عند انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة خاصة البشرة، فعند انخفاض درجات الحرارة تجد بشرتك أصبحت جافة بشكل كبير وقد تصل الحالة إلى تشققات، وعندما ترتفع درجة الحرارة تجد أصحاب البشرة الدهنية يعانون بشكل كبير، وتظهر الحبوب وقد تتزايد إذا لم يتم التعامل معها، وبما أننا في شهر رمضان فالصيام مع درجات الحرارة قد يؤثران على البشرة بشكل كبير، فعليك باتباع نظام غذائي صحي مع روتين حماية للبشرة بشكل يومي، ولا تهمل شعرك أيضًا فقد يتأثر كثيرًا بالرطوبة.
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