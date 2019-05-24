خل حمض التفاح.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الحر

تناول كميات كبيرة من السوائل المتمثلة في العصائر دون وضع كميات كبيرة من السكر، تعد من الطرق الجيدة لكي تحصل على ترطيب بطريقة صحية، وخاصة إذا كنت تعاني من الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية يعد من أكثر الحالات المزعجة التي تتعرض لها، خاصة في الأيام التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة بجانب الرطوبة خاصة إذا كانت توجد أتربة، وتحدث أيضًا نتيجة الحساسية أو نزلات البرد أو العدوى البكتيرية، وقد يتبعها بعض الأعراض مثل الصداع وعدم القدرة على التنفس، وقد تتدهور الأعراض في بعض الأحيان وتصل إلى حمى الدماغ أو التهاب السحايا (مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية بالدماغ والنخاع الشوكي)، لذا عليك الانتباه جيدًا في موجة الصيف الحارة.
توجد كثير من الأعراض الأخرى مثل تورم الأنف والسعال إضافة إلى انسداد في الأنف وألم في الوجه، كما توجد كثير من الأطعمة التي تحفز زيادة مثل هذه الأعراض مثل الأطعمة المقلية والأطعمة النشوية والأرز واللحوم والتوابل الحارة، ولكن تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين A، قد يساعد بشكل كبير كما أنه
توجد كثير من الأعراض الأخرى مثل تورم الأنف والسعال إضافة إلى انسداد في الأنف وألم في الوجه، كما توجد كثير من الأطعمة التي تحفز زيادة مثل هذه الأعراض مثل الأطعمة المقلية والأطعمة النشوية والأرز واللحوم والتوابل الحارة، ولكن تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين A، قد يساعد بشكل كبير كما أنه لديه فاعلية في بناء مناعة قوية تحارب بها عدوى الجيوب الأنفية، وذلك نقلًا عن "food.ndtv".
بالرغم من أن الزبادي لديه فوائد عديدة ويعتبر جزءا أساسيا من السحور، فإنه من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية، إضافة إلى أنه يجب الابتعاد عن الشوكولاتة والسكر، ومن أكثر الأشياء المضرة هي المشروبات الباردة، وما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تضعها في الاعتبار لتقضي صيفًا هادئًا من خلال التعامل السليم مع التهاب الجيوب الأنفية:
1- استخدام المضادات الحيوية وتعد من الطرق المعتادة، ولكن يجب أولًا اتخاذ سبل الأدوية والعقاقير الطبية بجانب الأشياء الأخرى مثل الحرص على استخدام البخاخة، حيث إن استخدامها يعد آمنا بشكل كبير في شهر رمضان لأنها ليست من المفطرات، وموصى بها دائما لأنها تخفف من حدة الالتهاب.
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2- كالمعتاد دائمًا تناول كميات كبيرة من السوائل المتمثلة في العصائر دون وضع كميات كبيرة من السكر، وهذه من الطرق الجيدة لكي تحصل على ترطيب بطريقة صحية، كما أن لها فاعلية كبيرة في تقليل المخاط والتخفيف من حدة الالتهابات، مع تجنب التدخين وشرب الكافيين نظرا لأنه يؤدي إلى قلة الترطيب، بجانب أنه يجب عليك تناول السوائل الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، حيث له فاعلية كبيرة في التعزيز من الجهاز المناعي مثل الليمون والبرتقال، لذا احرص دائما على تناول كميات كبيرة في السحور فالمياه والعصائر أهم من الطعام.
3- الكركم والزنجبيل من الأشياء الرائعة، فالكركم ليس غنيا فقط بالمواد المضادة للفطريات والعدوى، ولكن أيضا يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، عند خلطه مع الزنجبيل ووضعه في شاي ساخن، فهذا الخليط سيساعدك بشكل كبير على تخفيف المخاط وبالتالي يقل انسداد الممرات الأنفية، إضافة إلى أنه يعمل على الاسترخاء ويقلل من الضغط الناتج عن الجيوب الأنفية، ويجعلك تشعر بالتحسن على الفور.
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4- خل حمض التفاح يعد من المكونات الرائعة التي تتميز بفوائد صحية رائعة، فكوب واحد من المياه أو الشاي الساخن مع ملعقتين من عصير خل التفاح يمكنك أن تأخذه ثلاث مرات في اليوم، وذلك سيساعد بشكل كبير في التقليل من المخاط وتقليل الضغط الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.
5- تجنب التعرض للهواء الساخن أو استنشاقه لفترة طويلة، وتجنب أيضا التعرض لهواء التكييف البارد، فكلاهما يؤدي إلى التهاب حاد بالجيوب الأنفية.
6- أعشاب البابونج لديها شهرة كبيرة إذا تحدثنا عن التهاب الجيوب الأنفية، فهو يتميز بخصائص مضادة للأكسدة مثل القضاء على الالتهابات والحماية من ارتفاع ضغط الدم.
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