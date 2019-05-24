خل حمض التفاح.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الحر

تناول كميات كبيرة من السوائل المتمثلة في العصائر دون وضع كميات كبيرة من السكر، تعد من الطرق الجيدة لكي تحصل على ترطيب بطريقة صحية، وخاصة إذا كنت تعاني من الجيوب الأنفية

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية يعد من أكثر الحالات المزعجة التي تتعرض لها، خاصة في الأيام التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة بجانب الرطوبة خاصة إذا كانت توجد أتربة، وتحدث أيضًا نتيجة الحساسية أو نزلات البرد أو العدوى البكتيرية، وقد يتبعها بعض الأعراض مثل الصداع وعدم القدرة على التنفس، وقد تتدهور الأعراض في بعض الأحيان وتصل إلى حمى الدماغ أو التهاب السحايا (مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية بالدماغ والنخاع الشوكي)، لذا عليك الانتباه جيدًا في موجة الصيف الحارة.

توجد كثير من الأعراض الأخرى مثل تورم الأنف والسعال إضافة إلى انسداد في الأنف وألم في الوجه، كما توجد كثير من الأطعمة التي تحفز زيادة مثل هذه الأعراض مثل الأطعمة المقلية والأطعمة النشوية والأرز واللحوم والتوابل الحارة، ولكن تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين A، قد يساعد بشكل كبير كما أنه