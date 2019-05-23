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صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

ينتظر السياسيون في أوروبا أن تشتعل حربًا جديدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بسبب الصراع على المناصب الكبرى في اليورو.
تحرير:محمود نبيل ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
ميركل وماكرون
ميركل وماكرون
تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لحضور قمة في 28 مايو، حيث سيبحثون ملء عدد من الوظائف الشاغرة في الكتلة، وستشمل هذه الأدوار رئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس، ورئيس البنك المركزي والممثل الأعلى للسياسة الأمنية للشؤون الخارجية. ميركل تدفع ثمن خلافات الحكومة في انتخابات الولايات وحسب ما جاء في
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انتخابات-البرلمان-الأوروبي

بدء انتخابات البرلمان الأوروبي.. وطفرة يمينية متوقعة

بدايةً من اليوم، 23 من شهر مايو، وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، يتوجه نحو 350 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، يحق لهم التصويت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار 751 نائبا، يقررون مئات القوانين كل عام، بدءا من عدد ساعات عمل الموظفين، مرورا بنوعية الهواء الذي يتنفسه المواطنون، وصولا إلى قوانين خصوصية البيانات. وستحدد هذه الانتخابات مستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تصاعد شعبية القوميين في جميع أنحاء القارة، مع استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسيطرة على جدول الأعمال السياسي.
الشرطة-البريطانية (3)

رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب جسم مشبوه

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الشرطة البريطانية تتحرى جسما مشبوها قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ونقلت قناة العربية" عن الشرطة البريطانية، إن ضباط متخصصين وصلوا للتحقيق في جسم مشبوه قرب مكتب ماي. وأوضحت الشرطة البريطانية أن "الإغلاق مؤقت حتى الانتهاء من التمشيط"، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر". وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم منع أي شخص من الدخول أو الخروج من مقر الحكومة الكائن في 10 داونينج ستريت.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

يتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، بداية من اليوم الخميس وحتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
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خليفة-حفتر (2)

خليفة حفتر يعلن موقفه من وقف الحرب في ليبيا

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الأربعاء، وأبلغه الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف، مضيفا أنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد. وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية. ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
ميركل-وكرامب-كارينباور

كارينباور تفشل في الإطاحة بميركل من منصب المستشارة

لم تكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعلم أن مساندتها لأنجريت كرامب كارينباور، خليفتها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد تكون بداية لحملة ضغوط سياسية محلية تسعى لإقصائها خارج المستشارية الألمانية التي أعلنت ميركل عزمها الاستمرار فيها. وعلى الرغم من كون كارينباور قد حظيت بدعم كبير من جانب المستشارة الألمانية في العديد من المجالات السياسية، حتى أتت على رأس قيادة الحزب بعد تنحي ميركل، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة ضغوطها السياسية على المستشارة الألمانية.
أنجيلا-ميركل

ميركل تُطلّق السياسة: لست متاحة لمنصب جديد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "طلاقها السياسة" بعد مغادرتها منصب "المستشارة" بحلول 2021، سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وقالت ميركل في تصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردّاً على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لستُ متاحة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، بحسب "الوكالة الألمانية". وضعت ميركل بهذا التصريح حدًّا لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية، الأربعاء ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
الاتحاد الأوروبي

هل تُعجل الانتخابات الأوروبية بمزيد من طلبات الخروج؟

من المنتظر أن تسهم الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تنطلق في 23 مايو المقبل، في تغيير نسق السياسة العام الذي تتبعه منطقة اليورو منذ عشرات السنوات، خاصة في الوقت الذي باتت تتشكل مجموعات مختلفة من القوى السياسية داخل القارة. عندما يذهب مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر، فإنهم سيصوتون بموجب القوانين الانتخابية الوطنية، للمرشحين الذين يمثلون الأحزاب المحلية، والذين يتبنون حملات لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلدانهم وليس أوروبا.
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