البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

محافظ الإسكندرية يعتمد النتيجة

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.

وأضاف عجمي، أن إدارة الجمرك التعليمية جاءت فى المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99,2% ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2%، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88% ، يليها إدارة العجمي 87,2%، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0% ، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3%، ثم إدارة العامرية 76,7%‏ وأخيرا