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البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
محافظ الإسكندرية يعتمد النتيجة
محافظ الإسكندرية يعتمد النتيجة
قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
وأضاف عجمي، أن إدارة الجمرك التعليمية جاءت فى المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99,2% ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2%، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88% ، يليها إدارة العجمي 87,2%، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0% ، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3%، ثم إدارة العامرية 76,7%‏ وأخيرا
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.
طقس-حر

حر شديد وأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
السيسى

أول تعليق من السيسي على تعديل الدستور: جبرتوا خاطري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على استفتاء تعديل الدستور: "خدوا الكلام دا دايما تحفظوه وتحفظوه لأبنائكم ولأحفادكم وتعيشوا بيه، محدش مخلد في مكانهه غير البلد وأهلها، فلازم دايما عينيا وحرصنا عليها وعلى سلامتها، ونزلونا فأي انتخابات كفيل بأنك تحققوا اللي أنتوا عايزينه، اللي أنتوا عايزينه يبقى مكاني هنا انزلوله هييجي، وتجربة الاستفتاء اللي فاتت، الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا، ومفيش حاجة في الوجود عليها إجماع كامل، في ناس هتقول أه، وناس تقول لأ، وناس تقول صح ونقبله، ودا صح لأنها وجهة نظر ونقبلها".
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