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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

اختفى مصطفى محرم، أغلب الكتاب والمخرجين الذين ابتعدوا عن العمل الدرامي فى السنوات الأخيرة، ويعد مصطفى من برز الكتاب الذي له الفضل فى خلق نجومية نور الشريف بالتليفزيون.
تحرير:ريهام عبد الوهاب - تصوير: سامح أبو حسن ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الكاتب مصطفى محرم
الكاتب مصطفى محرم
مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
وربما كان هذا أحد الدوافع التى جعلتنا نتواصل معه ونسأله عن سبب الغياب وعن موعد العودة وعن رأيه فى الأعمال التى تقدم حاليا، وعن ذكرياته مع النجوم، وكان لنا معه هذا «الحوار»: *أين اختفى مصطفى محرم خلال السنوات الأخيرة؟ أنا ماختفيتش عن الشاشة، لأنه لا تزال أعمالى تعرض بشكل دائما على التليفزيون،
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جورج-وسوف (4)

تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
ليلى-غفران (2)

تصريحات ليلى غفران:فيفي عبده كانت بتديني مهدئات صيني

حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وأدلت غفران، بالعديد من التصريحات الهامة، في مقدمتها حول قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأكدت أنه محمود العيسوي، خاصة أن القضاء المصري حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
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مسلسل- زلزال (3)

على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.
مسلسل- زلزال (1)

زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
قمر-هادي (3)

قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
مجدى -ابو-عميرة (2)

مجدي أبو عميرة: ابتعدت عن الدراما بسبب الأجر (حوار)

مجدي أبو عميرة، واحد من أبرز المخرجين الذين لمع نجمهم فى نهاية الثمانينيات والتسعينيات ونجح فى الاستمرار مع الألفية الجديدة رغم التغير الكبير الذي أصاب الإنتاج الدرامي، وحينما يذكر اسمه على الفور تتذكر «المال والبنون»، «ذئاب الجبل»، «الضوء الشارد»، «الفرار من الحب»، «أين قلبي»، وغيرها من المسلسلات التي تركت بصمة في أذهان المشاهدين، ويعد «أبو عميرة» علامة بارزة في الدراما الرمضانية، فقد كرس وقته ومجهوده لصناعة تلك الأعمال التي دخلت البيوت المصرية ونالت إعجاب الجمهور، ومؤخرا ابتعد عن الساحة، ولم يعد هناك عمل درامي له فى موسم رمضان من كل عام.
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