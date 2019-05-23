هل يتم إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي؟ الحكومة ترد

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

شركة we

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة الاتصالات فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، الثاني استقبال فقط، وأن عملاء التليفون الأرضي لشبكة "WE" بلغ عددهم 8.093 مليون مشترك في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ7.265 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة 11%.

ولفتت الوزارة إلى جهودها في تحسين خدمات الإنترنت الأرضي، من خلال إحلال وتجديد كابلات الإنترنت الأرضي وتحويلها من النحاس إلى الألياف الضوئية وتحويل الكبائن إلى وحدات الـ"MSAN" بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه تم إنفاق استثمارات بحوالي 35 مليار جنيه على تحسين كفاءة الشبكة في الأعوام الخمسة