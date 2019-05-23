رأي

مقالات

كاريكاتير

جنة الأسماك

عمرو حسنى
بقلم: عمرو حسنى
عمرو حسنى
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
أسماك
أسماك
ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
سألت نفسى متعجباً: لماذا لا يطلقون عليها جنة آكلى الأسماك؟ ليعبر اسمها صراحة عن حقيقة زفارتها الخالدة التى لا تليق رائحتها بأي جنة على الإطلاق. ولو كان الأمر بيدى لسميتها "جهنم الأسماك"، ليتوافق مع الإبادة الجماعية التى تساق إليها تلك الكائنات البريئة المسالمة، التى تتعرض فى أفرانها لأقسى أنواع الشىّ
اقرأ المزيد
ايران

الأزمة الإيرانية.. إلى أين؟

شغلت الأزمة الإيرانية الأوساط السياسية، حيث تراوحت التوقعات ما بين توقعات بالتهدئة وأخرى بالحرب، ومن ثم يُثار التساؤل حول أي من الاتجاهين سيكون له الغلبة على أرض الواقع، ثم ما التوقعات المستقبلية على المدى القصير؟
رمضان-نايتس

تجليات النار في شهر النور.. (3-4)

ذكرت في مقالي الثاني من هذه السلسلة -التي يفترض أنها نورانية في رمضان، لكنها تحولت في سن القلم إلى نارية مشحونة بالغضب الموضوعي- أن القاسم المشترك الذي يجمع من يسمون أنفسهم (دعاة) ومن يطلقون عليهم هذا المسمى أيضا، أنهم للأسف مجرد شرائط كاسيت.. يعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات، ويسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه، يستخفون ببعضهم وبعض، ويعيشون عالة على تراث الفقهاء العظام، إذ يسرقون أفكارهم خفية ثم يهاجمونهم علنا، وكلهم يشتم بعضهم بعضا، يتلاعنون ويتباغضون، ويزعمون أنهم يحملون توكيلات من السماء للتحدث باسم الدين!!
صحراء-ليبيا

ضرورة التيه في حياتنا- قراءة في «الحلِّ والتِّرحال»* 2-2

سأحاول هنا في الجزء الثاني والأخير من مقالي عن كتاب عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي ميشيل مافيزولي "في الحل والترحال- أشكال التيه المعاصرة"؛ أن أتابع، وأنا ألهث، آراء مافيزولي حول أشكال التيه المعاصرة. ربما أعقِّب أحيانا، أو أصمت وأترك كلماته تعبر عن نفسها، وما أكون إلا ناقلا أمينا لهذه الحالة المختلفة في الرؤية والتفسير وطزاجة التعبير وقوته في آن.
كتابات-وخواطر (1)

بابا وماما قلبوها دراما

عدت اليوم من المدرسة لأجد بابا وماما جالسين على السفرة بانتظارى. دق قلبى بعنف. خير اللهم اجعله خير؟ وضعت حقيبتى بجوار باب الشقة وعندما اقتربت منهما بحذر لمحت مذكراتى تقبع فى يد أبى. شعرت بغضب يمتزج بالمهانة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فوانيس-رمضان

تجليات النار في شهر النور.. «2-4»

عشرات وعشرات ممن يطلقون على أنفسهم -بلا حياء أو خجل- (دعاة....) يزعمون أنهم فقهاء وعلماء.. زعم باطل، مضلِّل ومضلَّل.. كما سنرى..! وما هم بدعاة، وما هم بشيوخ، وما هم بعلماء.. إن هم إلا مجرد (شرائط كاسيت) و(أوعية) تغلي بحجارة السباب والسب والشتم والشتائم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org