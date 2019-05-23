عمرو حسنى

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.

سألت نفسى متعجباً: لماذا لا يطلقون عليها جنة آكلى الأسماك؟ ليعبر اسمها صراحة عن حقيقة زفارتها الخالدة التى لا تليق رائحتها بأي جنة على الإطلاق. ولو كان الأمر بيدى لسميتها "جهنم الأسماك"، ليتوافق مع الإبادة الجماعية التى تساق إليها تلك الكائنات البريئة المسالمة، التى تتعرض فى أفرانها لأقسى أنواع الشىّ

سألت نفسى متعجباً: لماذا لا يطلقون عليها جنة آكلى الأسماك؟ ليعبر اسمها صراحة عن حقيقة زفارتها الخالدة التى لا تليق رائحتها بأي جنة على الإطلاق. ولو كان الأمر بيدى لسميتها "جهنم الأسماك"، ليتوافق مع الإبادة الجماعية التى تساق إليها تلك الكائنات البريئة المسالمة، التى تتعرض فى أفرانها لأقسى أنواع الشىّ على اختلاف أنواعه، التى تبدأ بالردة ولا تنتهى بالسنجارى والزيت والليمون والتوابل.

ما علينا، ربما نقبل أنا وأنت أن تطلق تلك الأسماء على مطاعم الأسماك، أو على السجون التى تباع فيها طيور الزينة ويطلق عليها تجاوزاً "جنات العصافير". لكننى أفزع عندما يُسمى حاكم مستبد بلاده بجنة الله على الأرض، لأنها مقولة تشعرنى بأن قائلها يستخدم منطق صاحب مطعم الأسماك.

كل الأنظمة المستبدة تصدع رؤوس شعوبها بشعارات تؤكد أن بلادهم جنة الله على الأرض، بينما واقع الأمر يؤكد أن مواطنى تلك البلاد يتقلبون ليل نهار على شوايات عملاقة يصنعها غياب العدل، ليتم تقديمهم تباعاً على الأطباق المزينة بالبقدونس وشرائح الطماطم كوجبات مشوية للطغاة وأتباعهم من المنتفعين المتوحشين.

هناك بلاد تصفها الأغانى الكاذبة بالجنات، بينما يؤكد الواقع أن أمورها لا يديرها ملائكة، بل يتسلط عليها لصوص يشفطون أنهار عسلها ولبنها بلا حياء، ويحولون حور عينها البائسات إلى بائعات للهوى لإرضاء شهوات جيرانها من الشيوخ الأغنياء المتبلدين الذين يدفعون بسخاء للحصول على متعتهم المشتراة.

الجنة التى يحتكر سادتها خيراتها فى كروشهم وحدهم لا تختلف عن جنة الأسماك التى يلقى صاحبها بالكائنات البحرية البلهاء إلى الأفران لكى يتمتع بها الآكلون. العالم يمتلئ أيضاً بجنات تعيسة أخرى يحكمها جبابرة يتلفعون بعباءة الدين لإضفاء القداسة والأبدية والحكمة الربانية على طريقتهم فى إدارة أحوالها، بينما هم يمارسون فى حقيقة الأمر استبداداً مرعباً يرمى كل من ينتقد ممارساتهم بالكفر والزندقة.

كل سلطة تدّعى الحكم بمنهج الله ترفض أن تضع اعتباراً لحق العباد فى انتقاد الأخطاء التى قد تنتج عن ممارساتها البشرية، التى يمكن أن يأتيها الباطل من بين أيديها ومن أمامها ومن خلفها!

ربما تأتى الديموقراطية بالطغاة إلى الحكم، وعندما تخبرهم بأنك تحترم اختيار الأغلبية، ولكنك تريد دستوراً يضمن محاسبتهم، وديموقراطية تضمن تغييرهم بطريقة سلمية إن حادوا عن طريق الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، يكشرون لك عن أنيابهم ويخبرونك بأن الديموقراطية كفر، لأنها تنادى بحكم الشعب لنفسه بينما الحاكمية لله وحده!

ربما يجوز للبعض أن يصف بلاده بالجنة لطبيعتها الساحرة، ولكن هؤلاء السادة يستخدمون تلك اللعبة ليصنعوا بها طريقاً يقود إلى وضعك فى الفرن لكى تؤكل مشوياً بالهناء والشفاء، بعد أن يجردوك من إرادتك، ويعشموك بصكوك جنة الآخرة بينما يرصونك متبلاً فى صوانى جهنم الحياة، بعد أن يضمنوا أن ذريتك ستتكاثر وتأتيهم هى الأخرى بذرية خانعة تأخذ مكانها طواعية على صفائح الفرن لكيلا يتأخر تقديم الوجبات على موائد جنة آكلى الأسماك.

خاطرة رمضانية آثرت ألا أتعذب صائماً بروائحها بمفردى.