بسبب الحر.. حريق في أشجار مديرية الصحة بأسيوط

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق محدود اندلع فى بعض الأشجار بمديرية الصحة بمدينة أسيوط، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ودون خسائر فى الأرواح. وتفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بمديرية الصحة بمدينة أسيوط بعد السيطرة على الحريق الذي نشب بسبب الارتفاع فى درجة الحرارة، مشددًا على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان بجميع المصالح الحكومية وكافة القطاعات تحسبًا لنشوب حرائق أو حدوث ماس كهربائى نظرًا لارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية.

بدأت الواقعة بتلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بنشوب حريق محدود ببعض الأشجار بديوان مديرية الصحة. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق بالمديرية وإطفاء الأشجار دون حدوث أية خسائر مادية أو بشرية وتم اتخاذ إجراءات احترازية