عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

تحرير:كريم احمد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

الزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية،

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذلك مباراة الأهلي مع المقاولون العرب ثم لقاء القطبين في ختام مواجهات الدوري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية اعتراض أكثر من ناد على إقامة مباريات الجولة الـ34 قبل نهاية المباريات المؤجلة، وجاء الاعتراض من ناديي بتروجيت وحرس الحدود اللذين ينافسان.



