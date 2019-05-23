رياضة

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

تحرير:كريم احمد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية،
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
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معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
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عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
الزمالك والإنتاج الحربي-21

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل، لتقام يوم 15 مايو المقبل، وجاء قرار تأجيل مباراة الفريق الأبيض والإنتاج الحربي لمشاركة الأول في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
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