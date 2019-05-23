جريمة

«بسبب حرارة الجو»..حريق يلتهم أتوبيس نقل عام بالتجمع

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
إخماد حريق في أتوبيس نقل عام
إخماد حريق في أتوبيس نقل عام
التهمت النيران أتوبيس نقل عام، أعلى كوبرى الشهيد اتجاه محور المشير طنطاوي، اليوم الخميس، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتباطؤ حركة السيارات، للقادم من مدينه نصر في اتجاه التجمع الخامس، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات بين الركاب وتم الإطفاء وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي شرطة النجدة، بلاغا بتعطل حركة السيارات بسبب حريق أتوبيس بمحور الشهيد، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وتم التنسيق مع الحماية المدنية ودفعت بسيارتى إطفاء و تم إخماد الحريق.
فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بشارع بورسعيد، بوسط القاهرة، بالقرب من محطة الشادر، في الطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بنشوب حريق هائل
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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سجن

حبس سائق أتوبيس حادث «السحور» في الشرقية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
حادث-تصادم

قبل السحور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في حادث بالشرقية

قبل ساعات قليلة من بداية صيام اليوم الأول من شهر رمضان، وبينما يستعد الجميع لتجهيز وجبة «السحور»، لقى 4 اشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل ثقيل «لوري» بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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أتوبيس يدهس تلميذين أمام مدرسة بالمنيا..ومصرع أحدهما

لقي تلميذ بالصف الثاني الابتدائي مصرعه وأصيب زميله بإصابات بالغة؛ بعد أن صدمهما أتوبيس أمام مدرستهما محمد فريد الابتدائية جنوب مدينة المنيا، اليوم السبت، في أثناء خروجهما من المدرسة عقب انتهاء امتحانات نهاية العام. تلقي اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول كل من محمد صالح التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة محمد فريد بمدينة المنيا جثة هامدة، وزميله حازم مصطفى مصاب بإصابات بالغة لمستشفى المنيا الجامعي.
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