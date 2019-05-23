«بسبب حرارة الجو»..حريق يلتهم أتوبيس نقل عام بالتجمع

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

إخماد حريق في أتوبيس نقل عام

التهمت النيران أتوبيس نقل عام، أعلى كوبرى الشهيد اتجاه محور المشير طنطاوي، اليوم الخميس، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتباطؤ حركة السيارات، للقادم من مدينه نصر في اتجاه التجمع الخامس، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات بين الركاب وتم الإطفاء وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي شرطة النجدة، بلاغا بتعطل حركة السيارات بسبب حريق أتوبيس بمحور الشهيد، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وتم التنسيق مع الحماية المدنية ودفعت بسيارتى إطفاء و تم إخماد الحريق.

فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بشارع بورسعيد، بوسط القاهرة، بالقرب من محطة الشادر، في الطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بنشوب حريق هائل