ضبط موظفين حكوميين بينهم سكرتير محكمة بتهمة الرشوة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

رشوة - صورة أرشيفية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة، وأثمرت جهود الرقابة الإدارية، خلال الفترة الماضية، عن ضبط بعض جرائم الرشوة التي كان من أبرزها، ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته في قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ.

وتم القبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامي وسيط، لقيام الأول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التي بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.كما تم ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة