ضبط موظفين حكوميين بينهم سكرتير محكمة بتهمة الرشوة
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
رشوة - صورة أرشيفية
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة، وأثمرت جهود الرقابة الإدارية، خلال الفترة الماضية، عن ضبط بعض جرائم الرشوة التي كان من أبرزها، ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته في قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ.
وتم القبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامي وسيط، لقيام الأول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التي بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.كما تم ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة
وتم القبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامي وسيط، لقيام الأول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التي بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.
كما تم ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطني وزعمه على خلاف الحقيقة قدرته على تعيين أحد الأشخاص بوظيفة حكومية مقابل الحصول على مبلغ40 ألف جنيه.
وتمكنت الهيئة من القبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء، طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة، مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائي.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.