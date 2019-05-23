رياضة

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
ليفربول
ليفربول
كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
وكان فيرمينو غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول بالدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في الفخذ، وغاب عن مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الريدز بأربعة أهداف دون رد. وشارك فيرمينو في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
بيراميدز والزمالك (3)

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
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ليفربول - برشلونة (5)

نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
ليفربول - برشلونة (1)

أرقام من ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة

حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقائق 7 و79، والهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقائق 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل، أمام الفائز من توتنهام هوتسبير مواطنه الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
ليفربول - برشلونة (3)

«ريمونتادات» لا تنسى في تاريخ دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل، أمام الفائز من توتنهام هوتسبير مواطنه الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
أياكس - توتنهام‎ (3)

أياكس يحلم بمواصلة مغامرته عبر بوابة توتنهام

يستقبل أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب يوهان كرويف أرينا، نظيره توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وتمكن أياكس من الفوز بصورة مفاجئة في مباراة الذهاب في لندن على ملعب وايت هارت لين بهدف من توقيع دوني فان دي بيك، ويأمل أياكس في مواصلة مغامرته بعدما أطاح بكل من ريال مدريد ويوفنتوس، بينما يتطلع توتنهام للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ومواجهة مواطنه ليفربول.
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