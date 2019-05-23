ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

ليفربول

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».

وكان فيرمينو غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول بالدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في الفخذ، وغاب عن مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الريدز بأربعة أهداف دون رد. وشارك فيرمينو في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة

وكان فيرمينو غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول بالدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في الفخذ، وغاب عن مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الريدز بأربعة أهداف دون رد.



وشارك فيرمينو في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة، ويعمل فيرمينو مع الطاقم الطبي للنادي على إعادة تأهيله وسيتم دخوله في تدريبات الفريق الكاملة بعناية تحت إشرافهم، مع برامج متخصصة مخطط لها خلال الأيام المقبلة.



وواصل كلوب حديثه عن الإصابات ليكشف موقف الدولي الغيني نابي كيتا، من مشاركته في نهائي الأبطال، ليرد قائلًا: «عودة كيتا قبل الموعد المحدد لا يعني أنه سيكون متواجدًا في النهائي».

