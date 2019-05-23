رياضة

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
برشلونة
برشلونة
أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
وشارك لودوفيت ريس في 50 مباراة مع الفريق الأول لجرونينجن، وظهر لأول مرة في سبتمبر 2017، في عمر الـ17 عاما في مباراة الكأس ضد هيركوليس. وسجل لودوفيت ريس صاحب الـ18 عاما، هدفه الأول ضد سبارتا روتردام، وأصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ جرونينجن يهز الشباك في الدوري الهولندي. LATEST NEWS: Dutch midfielder
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
بيراميدز والزمالك (3)

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
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برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نجم برشلونة: فالفيردي هو من منحني الحياة

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0) سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي (هدفين)، ليتلقى هزيمة قاسية إيابًا (4-0) سجلها فينالدوم (هدفين) وأوريجي (هدفين)، على استاد آنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي.
محمد-صلاح (2)

مفاجأة سارة للجماهير عن إصابة محمد صلاح

انتشرت في الساعات الأخيرة، بعض الأنباء حول تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، إلى إصابة مفاجئة خلال تدريبات فريقه الريدز؛ استعدادًا للمباراة المقبلة أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، وأثارت هذه الأنباء الذعر سواء في قلوب عشاق النجم المصري من الجماهير المصرية، أو مشجعيه من نادي ليفربول، وذلك قبل يوم واحد فقط من الصدام المنتظر أمام فريق برشلونة.
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إصابة محمد صلاح قبل لقاء برشلونة.. حقيقة أم شائعة؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه، الإثنين، في إطار استعدادات الريدز لمواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ووفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، فإن صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال المران، لم يستطع مواصلة التدريبات بسببها. ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل عن الإصابة المزعومة. ومن المعروف عن هذه الصحيفة أنها لاتتمتع بمصداقية بين القراء بسبب نشرها العديد من الأخبار غير الحقيقية.
ليفربول-وهدرسفيلد‎ (1)

هل يكتفي ليفربول بالألقاب الفردية من جديد؟

تعرضت أمال ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، لضربة قوية، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي يوم الأحد على بيرنلي بهدف نظيف بفضل تكنولوجيا الخط التي أكدت على عبور تسديدة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لخط المرمى، ليعود مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب قبل جولتين من النهاية، حيث تنتظره مباراة أمام ليستر سيتي على ملعبه، قبل أن يواجه برايتون في الجولة الأخيرة خارج ميدانه في مباراتين من المستبعد أن يتعثر فيهما مانشستر سيتي.
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