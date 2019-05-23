رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

برشلونة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.

وشارك لودوفيت ريس في 50 مباراة مع الفريق الأول لجرونينجن، وظهر لأول مرة في سبتمبر 2017، في عمر الـ17 عاما في مباراة الكأس ضد هيركوليس. وسجل لودوفيت ريس صاحب الـ18 عاما، هدفه الأول ضد سبارتا روتردام، وأصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ جرونينجن يهز الشباك في الدوري الهولندي. LATEST NEWS: Dutch midfielder