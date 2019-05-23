«علاج على نفقة الدولة» بـ36 مليون جنيه في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

صورة أرشيفية

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم سدادها من وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية والمستشفيات العسكرية والمراكز والمستشفيات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه. وأوضح أن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحى حاليا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة لـ7 مستشفيات تتبع الوزارة مباشرة.

الدكتور هشام عبد الحميد، مدير العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قال إن هذا المبلغ يشمل 15 مليونا تم سدادها للمستشفيات التابعة للمديرية، و11.8 مليون لمستشفيات الجامعة، و740 ألفا للمستشفيات العسكرية، و8.7 مليون للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة. وأشار إلى أن الخدمة تؤدى