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«علاج على نفقة الدولة» بـ36 مليون جنيه في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم سدادها من وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية والمستشفيات العسكرية والمراكز والمستشفيات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه. وأوضح أن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحى حاليا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة لـ7 مستشفيات تتبع الوزارة مباشرة.
الدكتور هشام عبد الحميد، مدير العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قال إن هذا المبلغ يشمل 15 مليونا تم سدادها للمستشفيات التابعة للمديرية، و11.8 مليون لمستشفيات الجامعة، و740 ألفا للمستشفيات العسكرية، و8.7 مليون للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة. وأشار إلى أن الخدمة تؤدى
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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حر شديد وأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
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أول تعليق من السيسي على تعديل الدستور: جبرتوا خاطري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على استفتاء تعديل الدستور: "خدوا الكلام دا دايما تحفظوه وتحفظوه لأبنائكم ولأحفادكم وتعيشوا بيه، محدش مخلد في مكانهه غير البلد وأهلها، فلازم دايما عينيا وحرصنا عليها وعلى سلامتها، ونزلونا فأي انتخابات كفيل بأنك تحققوا اللي أنتوا عايزينه، اللي أنتوا عايزينه يبقى مكاني هنا انزلوله هييجي، وتجربة الاستفتاء اللي فاتت، الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا، ومفيش حاجة في الوجود عليها إجماع كامل، في ناس هتقول أه، وناس تقول لأ، وناس تقول صح ونقبله، ودا صح لأنها وجهة نظر ونقبلها".
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السيسي: ثمار الإصلاح بدأت تظهر.. والمواطن هو البطل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وبدأت تنعكس على معدلات النمو، والمواطن المصري هو البطل الحقيقي في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمصريون صنعوا ملحمة تاريخية عظيمة من خلال مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور، والمصريون سيظلون متكاتفين ضد كل من يرغب في النيل من وطنهم"، مضيفا: "إن تعديل العملية التعليمية يحتاج إلى تفهم ودعم الشعب، والعمل هو الفضيلة التي تربط الحلم بالواقع". كما وجه الرئيس التحية لكل عامل من أجل الوطن.
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السيسي: ثمار الإصلاح لم تأتِ بعد.. وهي أضعاف ما تحقق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولا بد من العمال بجد وإتقان لتحقيق حضارة حقيقية، وثمار الإصلاح الاقتصادي لم تأت بعد وهي أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، وتحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه، ويجب الاستمرار في العمل بعيدا عن أعمال التخريب والقتل، والقطاع العام هو أول من قاد مسيرة العمل في مصر، وتكلفة تطوير قطاع غزل المحلة تبلغ 20 مليار جنيه".
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