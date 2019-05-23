سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019 - 2020، بلغت 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيه عن موازنة 2018 - 2019 التي كانت مقدرة بنحو 61 مليار جنيه، مضيفة أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق.وناشدت
اقرأ المزيد
60737957_427980397784185_6714222919574093824_n

في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
vomi-facile-15

حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«البورد المصري» أزمة جديدة بين البرلمان والصحة

صدام جديد بدأ يلوح فى الأفق بين وزارة الصحة والسكان والأطباء والبرلمان متمثلة فى لجنة الشئون الصحية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019 الوزارة حيث كانت بداية الأزمة بتقدم عدد من الأطباء بطلب الالتحاق ببرنامج «البورد المصري»، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير الماضي، بعد حصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي"المديريات الصحية" إلا أنهم بعد استيفائهم الشروط اللازمة، حيث تتطلب الدراسة بـ«البورد المصري» التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، تبخرت أحلامهم.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

ممرضات أجنبيات في التأمين الشامل.. ما مصير المصريات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن استغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحة أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب الممرضات.
وزيرة-الصحة-تطالب-بسرعة-تطوير-مستشفي-بورسعيد-العام (1)

هالة زايد تتفقد مستشفيات بورسعيد قبل «التأمين الصحي»

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى محافظة بورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وطالبت الوزيرة، خلال تفقدها أقسام المستشفى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الدولية المطبقة، مبدية عدة ملاحظات حول واجهات المباني ومحيط المستشفى. وبدأت وزيرة الصحة زيارتها لمحافظة بورسعيد بتفقد مستشفى بورفؤاد العام، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى الزهور المركزى، ومستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.
زيارة-وزيرة-الصحة-لمستشفي-بورفؤاد-العام-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة تعلن موعد تطبيق قانون التأمين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد في الموعد المحدد له، وهو مطلع شهر يوليو المقبل، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيقه في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو زيادة ميزانية وزارة الصحة والسكان ودعمها بـ33.5 مليار جنيه لتوجيهها للمبادرات الرئاسية التي من شأنها تحسين صحة المواطن المصري، جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بلجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org