«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فرصة للدول للحاق بالثورة الصناعية الرابعة القادمة، لذلك تسعى مصر بجهود كبيرة للمشاركة في هذا الاتجاه بدعم ومشاركة من القطاع الخاص

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.

وأشار إلى أن مصر تعد بوابة إفريقيا ومن ثم بنهاية 2020 سيتم إطلاق خدمات "نت سينك في تونس والمغرب والجزائر"، وحتى نهاية 2022 سيتم الإطلاق في جنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا. وعن المنافسة الصينية في إفريقيا أوضح هدايت أن الصين تنافس على السعر وليس الجودة والأداء، والصين تصرف بشكل كبير للحصول على مشروعات

وأشار إلى أن مصر تعد بوابة إفريقيا ومن ثم بنهاية 2020 سيتم إطلاق خدمات "نت سينك في تونس والمغرب والجزائر"، وحتى نهاية 2022 سيتم الإطلاق في جنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا.

وعن المنافسة الصينية في إفريقيا أوضح هدايت أن الصين تنافس على السعر وليس الجودة والأداء، والصين تصرف بشكل كبير للحصول على مشروعات بالقارة الإفريقية، ولهم مشروعات في إفريقيا مثل خط المترو في كينيا، ولكن الخبرات المصرية والمهندسين المصريين يفوقون نظرائهم الصينيين.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية ورغبة القيادة السياسية فى التحول للاقتصاد الرقمي واستخدام أحدث التكنولوجيات الموجودة بالعالم شجعت الشركة على ضخ استثمارات بالسوق المصرية بحوالي 160 مليون جنيه حتى الآن.

وأشار المهندس تامر هدايت إلى أن هدفه الرئيسي حاليا هو توطين تصنيع الأجهزة التكنولوجية الخاصة بتأمين المنشآت في مصر ونقل الخبرات الأمريكية إلى مصر من خلال التعاون مع إحدى الجهات التى تمتلك خطوط إنتاج متطورة وبأيدي مهندسين مصريين لافتاً إلى أن لديهم شراكات مع كبرى الشركات التكنولوحية العالمية ومنها سيسكو.

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وذكر هدايت أن مجموعة نت سينك لديها حلول تكنولوجية لحماية المنشآت، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتوفر الأمان التام للمنشأة حيث إن كافة السيرفرات الخاصة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة تكون داخل المنشأة نفسها حفاظا على سرية البيانات ولعدم تعرضها لأى اختراق.

وأوضح المهندس تامر هدايت أن شركة نت سينك الأمريكية تسعى لتصنيع أجهزة ذكية فى مصر ترتبط بالبنية التحتية لكل منشأة يمكن من خلالها تأمين المنشأة سواء" وزارات، بنوك، جامعات، مصانع، شركات، فنادق" تقوم على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للنظام اليومي لكل منشأة، موضحاً أن البرنامج التكنولوجي للشركة يقوم بتحليل الصور والمعلومات واستنباط النتائج والأنشطة التى قد تضر بالمنشأة ويعطى إنذارا للقائمين على تأمين المنشأة في حال تغير النشاط المعتاد لأي فرد داخل المنشأة.

ولفت هدايت إلى أن حلولهم التكنولوجية تستهدف كافة القطاعات ومنها المصرفي، والمدن الذكية والقطاع السياحي والمدارس والجامعات وتوجد أفكار جديدة فى مشروعات الطرق والكباري والمشروعات القومية بشكل عام.

وأضاف هدايت أن شركة نت سينك نت وورك تأسست بأمريكا في عام 2002، وبدأت عملها في مصر منذ عام تقريبا ولديها عدد من الفروع حول العالم وتقدر حجم استثماراتها بحوالي 500 مليون دولار، موزعة بين المركز الرئيسي للشركة في أمريكا والأفرع في عدد من الدول مثل الإمارات بدبي والسعودية بالرياض ومصر والكويت والأردن في عمان وكينيا ويبلغ حجم مبيعات الشركة سنويا حوالي بليون دولار وهي عبارة عن شراكة أمريكية مصرية.

وذكر أنه تم ضخ استثمارات أمريكية في مصر مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي كمرحلة أولى تقدر بحاولي 100 مليون جنيه.

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