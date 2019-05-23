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«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فرصة للدول للحاق بالثورة الصناعية الرابعة القادمة، لذلك تسعى مصر بجهود كبيرة للمشاركة في هذا الاتجاه بدعم ومشاركة من القطاع الخاص
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
المهندس تامر هدايت
المهندس تامر هدايت
أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.
وأشار إلى أن مصر تعد بوابة إفريقيا ومن ثم بنهاية 2020 سيتم إطلاق خدمات "نت سينك في تونس والمغرب والجزائر"، وحتى نهاية 2022 سيتم الإطلاق في جنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا. وعن المنافسة الصينية في إفريقيا أوضح هدايت أن الصين تنافس على السعر وليس الجودة والأداء، والصين تصرف بشكل كبير للحصول على مشروعات
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مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1273 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اسامة-كمال

أسامة كمال يدير قمة «تحول إفريقيا 2019» في رواندا

اختارت مؤسسة "Smart Africa- إفريقيا الذكية" التحالف الإفريقي الضخم الذي يضم زعماء وحكومات القارة السمراء ويسعى إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أسامة كمال والرئيس التنفيذي لشركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، للمشاركة متحدثا رئيسيا ومديرا للجلسة الحوارية التي تضم زعماء الدول المشاركين في قمة "تحول إفريقيا" الخامسة (Transform Africa) التي تنعقد في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري.
الانترنت (3)

«نت سينك» تضخ 160مليون جنيه بقطاع التكنولوجيا المصري

أعلن مستثمرون أمريكيون ضخ استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا في مصر تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، مؤكدين أن الوقت الحالي أفضل وقت للاستثمار في مصر. وأوضح المهندس تامر هدايت المدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" الأمريكية أن شركته متخصصة في تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات والصيانة وبرامج الأمن وتطبيقاته، بالإضافة الى برامج تدريبية على تقنية المعلومات للمتخصصين، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فروع في السعودية والإمارات والأردن، وسيتم التركيز على السوق المصري الذي يوجد به فرص واعدة للاستثمار.
المطارات-تتبني-تقنيات-جديده-لتعقب-حقائب-المسافرين

المطارات تتبنى تقنيات جديدة لتعقب حقائب المسافرين

تحليل جديد باستخدام تكنولوجيا المعلومات تتبع ورصد إحدى أهم المشكلات التي تواجه المسافرين جوا عندما تتعرض حقائبهم للفقدان المؤقت أو الدائم، في أثناء السفر بين المطارات. وطرحت شركة سينا العالمية الرائدة في تزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، تقريرها حول وسائل تعقب الحقائب في المطارات ومن خلاله قدمت رؤية لتعزيز مستوى خدمات تسليم الأمتعة بنسبة مرضية إذا صح القول.
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