نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل شقة فيصل - وائل نور وكريم محمود عبد العزيز

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.

كما اشترط وائل نور على نسرين أمين، أن يأتي ويعيش معها فى الشقة التي تعيش فيها مع ابن زوجها المتوفى (ميزو) يجسده كريم محمود عبدالعزيز، وأكد لها أنه يخشى على شقيقتها (سكر) من ابنه الذي فى مرحلة المراهقة، لينتهي الأمر بقيام (شربات) بفضحة وطرده من منزلها، وطلبت منه أن يبتعد عن طريقها. يشار إلى أن مسلسل