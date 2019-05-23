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نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل شقة فيصل - وائل نور وكريم محمود عبد العزيز
مسلسل شقة فيصل - وائل نور وكريم محمود عبد العزيز
كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
كما اشترط وائل نور على نسرين أمين، أن يأتي ويعيش معها فى الشقة التي تعيش فيها مع ابن زوجها المتوفى (ميزو) يجسده كريم محمود عبدالعزيز، وأكد لها أنه يخشى على شقيقتها (سكر) من ابنه الذي فى مرحلة المراهقة، لينتهي الأمر بقيام (شربات) بفضحة وطرده من منزلها، وطلبت منه أن يبتعد عن طريقها. يشار إلى أن مسلسل
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«أرطغرل».. الأتراك يؤلفون تاريخًا لا نعلمه

تصدرت اليوم الحلقة الـ149 ضمن الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، تريند موقع "جوجل"، لأنها الأكثر بحثا في الوطن العربي، وهذا تأكيد لشعبية العمل التركي بين العرب، ولا يمكن النقاش حولها، فهذا يظهر أيضًا مع استمرار السلسلة طوال تلك السنوات، لكن هذا لا ينفي احتواءها على العديد من الأخطاء التاريخية الكثيرة، بل إنها أصبحت مختلفة تمامًا عما نعلمه بشأن التاريخ الذي بين أيدينا، المدون في الحقبة بين الدولة الأيوبية ودولة المماليك، فصارت كـ"تاريخ موازٍ" من خيال أصحابه.
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محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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أصحاب الأدوار الثانية يتفوقون على نجوم رمضان 2019

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كريم محمود عبدالعزيز يغني «بتحلو أكتر» في «شقة فيصل»

يعد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أحد مفاجآت الموسم الرمضاني لعام 2019، والذى يشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، ويلعب دور شاب بلطجي وحرامي، كما يعرض له مسلسله «شقة فيصل» الذي خرج للنور أخيرا، بعد تأجيل ثلاث سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويلعب خلال المسلسل دور (ميزو) شاب بسيط يحلم بأن يكون مغنيا شعبيا، وعلى مدار الحلقات الماضية غنى أغنيتين الأولى: «صيتي سمع» والتى تفاجأ المشاهدون حينما تأكدوا أنه صوته وليس صوت مغنٍ أخر، بحلقة الأمس غنى «بتحلو أكتر وأكتر».
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (15).. زغللة يشغل زوجته معه في بيع الهيروين

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «شقة فيصل»، لقاء «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بـ«غادة» التى تجسدها ثراء جبيل، بعد أن ذهب ليعاتب شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، على ما فعله وعدم إخباره بوفاة والدتهما، ثم ذهب إلى قبر والدته وأخذ يبكي ويشكو لها من حال الدنيا، فيما حضر «شرابي» يجسده ضياء الميرغني، مفاجأة لـ«سكر» تجسدها آيتن عامر، واتفق مع الجيران على الاحتفال بعيد ميلادها، في محاولة للتقرب منها. وفي أثناء هذه الحفلة دخل «ميزو» إلى المنزل، ورأى «شرابي» يقدم دبلة الخطوبة لـ«سكر»، لكنها «هزأته»، وسط صدمة الجميع، وطرده «ميزو» من الشقة.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» (12).. «ميزو» ينقذ «سكر» من يد الحرامي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، ذهاب «حكيم» يجسده أحمد حلاوة، إلى «أيمن» يجسده وائل نور، واقترح عليه أن يأتي ابنه ليعيش معه حتى ينتهى من امتحاناته، وسيهتم به هو وزوجته التى تجسدها بدرية طلبة، خاصة أنهما ليس لديهما أطفال، لكنه رفض، وطلب «أيمن» من جارته «سعاد» تجسدها مي القاضى، أن تذاكر لابنه قبل الامتحانات، واشترى «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، موبايل جديدا بدل الذي سرق منه، وأخبره أنه سيستقر معه فى القاهرة، وذهبت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى حماتها للاطمئنان عليها.
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (11)| أحمد فتحى يعلم زوجته تعاطى الهيروين

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، جلوس «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز مع صديقه «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، والذى جاء من الإسكندرية إلى القاهرة ليقف معه فى عزاء والده «فيصل» يجسده صلاح عبد الله، حيث شكا له حظه، وكيف أصبح بمفرده بعد موت والده، وفي الوقت نفسه بدأت أعراض الإدمان تظهر على «غادة» تجسدها ثراء جبيل، زوجة «زغللة» يجسده أحمد فتحى، الذي قرر المتاجرة فى الهيروين، وطلب منها أن تقف إلى جواره وتعطيه نصيبها من ورث والدها؛ كي يصبح معلما كبيرا فى السوق.
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