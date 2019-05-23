جريمة

أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
سرقة -أرشيفية-
سرقة -أرشيفية-
واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.
شكل رجال المباحث فريق بحث جنائيا أسفرت جهوده عن تحديد السيارة التى استخدمت فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
تحرش

النيابة تأمر بتحليل تعاطي المخدرات لـ«متحرش التجمع»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق تحرش شابين بفتاة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وعرض المتهم الرئيسي على خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وذلك لفحص تعاطي المتهم للمخدرات من عدمه بمعرفة الأطباء، ومضاهاة وجهه بما ورد فى فيديوهات كاميرات المراقبة بمعرفة خبراء الأدلة، بينما أمرت النيابة فى وقت سابق بإخلاء سبيل قائد سيارة ملاكي، وحبس مرافقه الذى نزل من السيارة ليتحرش بالمجني عليها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه.
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بعد دهس سيدة.. تحذيرات أمنية من عبور المشاة للدائري

شهد الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بالجيزة حالة من التكدس المروري، بسبب حادث تصادم، حيث صدمت سيارة أجرة «ميكروباص» سيدة في أثناء محاولتها عبور الطريق الدائرى إلى الاتجاه المقابل، ونقلت سيارة إسعاف المصابة إلى مستشفى الساحل بوصفها الأقرب إلى مكان الحادث، فى محاولة لإنقاذها، إذ إن حالتها خطيرة ومصابة بنزيف وكسور، بينما تم التحفظ على السائق وسيارته، واستدعاء أوناش المرور لرفع السيارة من مكان الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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شرطة النقل تضبط 14 تشكيلا عصابيا و150 قضية مخدرات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية مكثّفة، خلال شهر أبريل الماضي، لمواجهة كل صور الخروج على القانون، ومحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كل المخالفات، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. وأسفرت الحملات عن ضبط 14 تشكيلًا عصابيًّا ضمت 35 متهمًا ارتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة و150 قضية مخدرات، و65 قضية سلاح أبيض، وأيضًا شملت النتائج ضبط 71 قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل).
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