أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

سرقة -أرشيفية-

واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.

شكل رجال المباحث فريق بحث جنائيا أسفرت جهوده عن تحديد السيارة التى استخدمت فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة