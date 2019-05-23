حقيقة إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

محمد معيط وزير المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حلّ وزارة المالية وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء أخرى للضرائب الدولية بديلا عنها، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لحل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وأن هذه الوحدة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات بشكل طبيعي دون أي تغيير.

وأوضحت الوزارة أن الوحدة الجديدة التي أنشأتها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وذلك تواكبا للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول، بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية