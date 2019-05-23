الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

مونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.

وحال تعادل منتخبين في عدد النقاط يكون الفيصل فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم نتيجة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بين الفرق المتنافسة ثم عدد الأهداف المسجلة بين الفرق المتنافسة وحال التعادل في كل ذلك يتم اللجوء إلى قوانين اللعب النظيف، وأخيرا قرعة لتحديد هوية المتأهل. بالتزامن مع مرور 100