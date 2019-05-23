رياضة

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مونديال الشباب
مونديال الشباب
تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
وحال تعادل منتخبين في عدد النقاط يكون الفيصل فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم نتيجة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بين الفرق المتنافسة ثم عدد الأهداف المسجلة بين الفرق المتنافسة وحال التعادل في كل ذلك يتم اللجوء إلى قوانين اللعب النظيف، وأخيرا قرعة لتحديد هوية المتأهل. بالتزامن مع مرور 100
اقرأ المزيد
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
بيراميدز والزمالك (3)

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
اقرأ المزيد من الأخبار
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

بوجود مصري.. انطلاق كأس العالم للشباب 2019‎

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمين على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
حازم-امام

حازم إمام: المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدراته

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ستكون قوية للغاية خاصة أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وقال إمام فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا" الذى يقدمه إبراهيم فايق على "راديو 9090": "المنافسة على البطولة أصبحت كبيرة بعد أن ضمت منتخب مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".
اياكس و توتنهام نصف نهائى دورى الابطال (13)

دوري الأبطال في صحف العالم| بين الدموع وعصر المعجزات

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على العودة التاريخية التي حققها توتنهام هوتسبير، بفوزه على أياكس أمستردام، أمس (3-2)، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "دوري أبطال لم يسبق له مثيل، توتنهام يقلب الطاولة على أياكس ويصطدم بليفربول في النهائي"، وأضافت: "لقاء أليجري مع يوفنتوس، هنا خطط البدء من جديد، الآن الأمر يعود إلى ماسيمليانو"، وتابعت الصحيفة: "سان سيرو يرتجف، الملعب آمن لكن الاهتزازات مستمرة، الخوف من الجماهير، فالحفلات يمكن أن تكون مشكلة".
محمد-صلاح (1)

ماذا يقدم فرسان المونديال بالكان الإفريقي؟

تحتضن مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وستتجه الأنظار في تلك النسخة إلى المنتخبات المونديالية التي شاركت في نهائيات كأس العالم الذي أقيم في روسيا وهي مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال، لمشاهدة ماذا ستقدم في الكان، خاصة أن المنتخبات المونديالية في الآونة الأخيرة عادة ما تنجح في الظفر بلقب الأميرة السمراء عقب عودتها من العرس العالمي على عكس السابق، عندما كانت تفشل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم في ترك بصمة في الكان عقب عودتها من المونديال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org