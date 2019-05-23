حقيقة ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

البطالة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام 2019، وفقا للإحصائيات الرسمية، موضحا إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1%، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاما، مشددا على أن كل ما ُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم، وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتي على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلا عن مبادرات