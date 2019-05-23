بسبب حرارة الجو.. حريق يلتهم منزلين في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

صورة أرشيفية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حريق امتد لمنزلين والتهم محتوياتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. حيث تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون، لتدفع الحماية المدنية بعدد من السيارات للسيطرة علية بمساعدة الأهالى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، كما انتقل رجال المباحث، إلى مكان الحريق لتتمكن من إخماد الحريق وعدم امتداده لأماكن أخرى. وتبين من الفحص المبدئى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ليمتد الحريق إلى المنزل المجاور. ونتج عن الحريق إصابة شخصين، تم نقلهم عن طريق