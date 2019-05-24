سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

يجب أن تستخدمي كمية بسيطة من الملح في أعداد عجينة البيتزا في المنزل، اكتفي برشة ملح على العجينة ولا تزيدي عن ذلك لأن الملح الكثير يُفسد العجينة.

تحرير:آية أشرف ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

البيتزا

في اليوم الـ 19 من رمضان تكون ربة المنزل انتهت من كافة الأصناف التقليدية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل إلى البط والحمام، عليكي التفكير في صنف جديد لكسر الملل والروتين الذي يحدث لعائلتك، كما عليكي تقديم أصناف مختلفة لضيوفك في العزومات، جربي عمل البيتزا بأنواع مختلفة لأطفالك سيحبونها كثيرًا بدلًا من الذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل بيتزا باربكيو فراخ، كما نوضح طريقة عمل العجينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج...

المكونات 2 كوب ونصف دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية نصف ملعقة ملح كوب ماء دافئ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة التحضير: - اخلطي 2 كوب من الدقيق والخميرة والملح في وعاء. - ضيفي الماء وزيت الزيتون على خليط الدقيق والخميرة والملح. - اعجني المكونات جيدًا، ثم ضيفي باقي كمية الدقيق على العجينة. - غطي العجينة واتركيها