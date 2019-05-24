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سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

يجب أن تستخدمي كمية بسيطة من الملح في أعداد عجينة البيتزا في المنزل، اكتفي برشة ملح على العجينة ولا تزيدي عن ذلك لأن الملح الكثير يُفسد العجينة.
تحرير:آية أشرف ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
البيتزا
البيتزا
في اليوم الـ 19 من رمضان تكون ربة المنزل انتهت من كافة الأصناف التقليدية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل إلى البط والحمام، عليكي التفكير في صنف جديد لكسر الملل والروتين الذي يحدث لعائلتك، كما عليكي تقديم أصناف مختلفة لضيوفك في العزومات، جربي عمل البيتزا بأنواع مختلفة لأطفالك سيحبونها كثيرًا بدلًا من الذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل بيتزا باربكيو فراخ، كما نوضح طريقة عمل العجينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج...
المكونات 2 كوب ونصف دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية نصف ملعقة ملح كوب ماء دافئ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة التحضير: - اخلطي 2 كوب من الدقيق والخميرة والملح في وعاء. - ضيفي الماء وزيت الزيتون على خليط الدقيق والخميرة والملح. - اعجني المكونات جيدًا، ثم ضيفي باقي كمية الدقيق على العجينة. - غطي العجينة واتركيها
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عصير-التوت3

عصير التوت منعش في رمضان.. جربيه في 10 دقائق

التوت من الفاكهة اللذيذة والمعشة في فصل الصيف، يحبه الكثير منا كبار وصغار، فهو له العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى مذاقه اللذيذ، وبشكل خاص التوت الأسود الذي يحتوي على تركيزات عالية من المواد الكيميائية النباتية، لذلك هو يساعد في محاربة سرطان القولون والمريء والجلد، عصير التوت من العصائر المهمة على سفرتك في رمضان جربيه في البيت بدلًا من تناوله في المطاعم بأسعار خيالية، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل عصير التوت، كما يمكنك إضافة التوت إلى التفاح أو البرتقال..
لحمة-مشوية

سفرة اليوم الـ17 في رمضان.. المشويات لذيذة وخفيفة

المشويات من أنسب الأكلات اللذيذة والمفيدة للصحة، والتي عليكِ تقديمها لعائلتك في رمضان، فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة وتناسب الصيام، خاصة إذا كان لديك عزومة، المشويات تكون من الأصناف السهلة وشكلها مميز على سفرتك، يمكنك تقديم السلطات بأنواعها مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، وأيضًا الفتة بأنواعها، جربي تقديم نوع من المشويات على سفرة رمضان، على سبيل المثال شيش طاووق والكباب والفراخ المشوية، في السطور التالية نحاول التعرف على أسرار الشوي وطريقة التحضير أيضًا..
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سفرة اليوم الـ 18 من رمضان.. جربي فتة الكفتة والفتوش

إذا شعرتي بالملل من روتين الأصناف التي تقدميها لعائلتك خلال شهر رمضان الكريم، حاولي التنويع من خلال قنوات اليوتيوب الخاصة بالطبخ، أو مشاهدة برامج الطبخ على التليفزيون، فهي كثيرة ويقدمها شيفات محترفين، كما يمكنك طلب المساعدة من صديقتك المتميزة في المطبخ أو والدتك إذا كانت تحب الطبخ، في سفرة اليوم جربي فتة الكفتة بدلًا من الفتة التقليدية التي اعتدي على تقديمها لعائلتك، كما يمكنك تقديم سلطة الجزر أو سلطة الفتوش ستكون لذيذة مع الفتة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة..
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لحمة-مشوية

سفرة اليوم الـ17 في رمضان.. المشويات لذيذة وخفيفة

المشويات من أنسب الأكلات اللذيذة والمفيدة للصحة، والتي عليكِ تقديمها لعائلتك في رمضان، فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة وتناسب الصيام، خاصة إذا كان لديك عزومة، المشويات تكون من الأصناف السهلة وشكلها مميز على سفرتك، يمكنك تقديم السلطات بأنواعها مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، وأيضًا الفتة بأنواعها، جربي تقديم نوع من المشويات على سفرة رمضان، على سبيل المثال شيش طاووق والكباب والفراخ المشوية، في السطور التالية نحاول التعرف على أسرار الشوي وطريقة التحضير أيضًا..
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سفرة اليوم الـ16 في رمضان.. جربي الممبار في البيت

بعض الأكلات نخشي من تجربتها لكنها لذيذة إذا قمت بتناولها في مطاعم مضمونة أو داخل المنزل، على سبيل المثال الممبار والفشة والكرشة من الأكلات اللذيذة لكن البعض لا يحبها رغم أنه لم يتناولها من قبل، يمكنك كسر روتين الأكل في رمضان والابتعاد عن الأكلات التقليدية التي تقدمينها لعائلتك وضيوفك طوال الشهر الكريم، جربي عمل أصناف حرشة كما يطلقون عليها ومنها الممبار، ويمكنك عمل رقاق باللحمة المفرومة كطبق جانبي مع السلطات، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
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الكاسترد لذيذ.. جربيه في رمضان بسهولة في البيت

الكاسترد من المشروبات اللذيذة، كما يعد من الحلويات الخفيفة على المعدة، إذ يمكنك تناوله في أي وقت، لذلك هو مفيد للأطفال ويحبه الكبار أيضًا. يمكنكِ تقديم الكاسترد لعائلتك على سفرة رمضان بدلا من المشروبات والحلويات التقليدية التي اعتدنا على تقديمها في رمضان، كما يدخل الكاسترد في عمل الكيك والقطائف والكنافة في رمضان، ويمكنكِ شراء بودرة الكاسترد أو عملها في المنزل بسهولة دون الحاجة لدفع تكاليف شرائها بجودة غير مضمونة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الكاسترد في منزلك بسهولة.
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سفرة اليوم الـ12 في رمضان.. جربي قطايف الخضار

القطايف من الأطعمة الأساسية على سفرة رمضان، البعض يعتقد أن القطايف من الحلويات فقط، لكن يمكنك التجديد في الأصناف التي تقدمينها لعائلتك وضيوفك، كما عليكِ تقديم المشويات الخفيفة بدلا من الأكلات الدسمة والأصناف الثقيلة التي قدمتِها في الأيام العشرة الأولى من رمضان. بجانب القطايف بالخضار يمكنكِ تقديم ستيك الكريمة مع سلطة الطماطم، لتكون الوجبة مميزة ومختلفة. هذه الأصناف تصلح للعزومات وسيفرح ضيوفك بها لأنها ستكون من باب التجديد وكسر الروتين. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
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