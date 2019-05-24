سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

يجب أن تستخدمي كمية بسيطة من الملح في أعداد عجينة البيتزا في المنزل، اكتفي برشة ملح على العجينة ولا تزيدي عن ذلك لأن الملح الكثير يُفسد العجينة.
في اليوم الـ 19 من رمضان تكون ربة المنزل انتهت من كافة الأصناف التقليدية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل إلى البط والحمام، عليكي التفكير في صنف جديد لكسر الملل والروتين الذي يحدث لعائلتك، كما عليكي تقديم أصناف مختلفة لضيوفك في العزومات، جربي عمل البيتزا بأنواع مختلفة لأطفالك سيحبونها كثيرًا بدلًا من الذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل بيتزا باربكيو فراخ، كما نوضح طريقة عمل العجينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج...
المكونات
2 كوب ونصف دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف ملعقة ملح
كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير:
- اخلطي 2 كوب من الدقيق والخميرة والملح في وعاء.
- ضيفي الماء وزيت الزيتون على خليط الدقيق والخميرة والملح.
- اعجني المكونات جيدًا، ثم ضيفي باقي كمية الدقيق على العجينة.
- غطي العجينة واتركيها
المكونات
2 كوب ونصف دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف ملعقة ملح
كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير:
- اخلطي 2 كوب من الدقيق والخميرة والملح في وعاء.
- ضيفي الماء وزيت الزيتون على خليط الدقيق والخميرة والملح.
- اعجني المكونات جيدًا، ثم ضيفي باقي كمية الدقيق على العجينة.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ نصف ساعة حتى تتخمر.
- افردي العجينة على رخامة المطبخ ورشي الدقيق.
طريقة عمل بيتزا الفراخ بالباربكيو:-
المكونات
ملعقة كبيرة زبدة
بصل
صدور فراخ
ملح وفلفل أسود
باربيكيا
بهارات فراخ
صلصة طماطم
زعتر وشطة
جبن موزاريلا مبشور
زيتون أسود شرائح
طريقة التحضير:-
- ذوبي الزبدة في مقلاة واسعة على النار.
- شوحي البصل وقطع الفراخ.
- ضيفي الفلفل الألوان والبهارات والباربكيو الصوص وصلصة الطماطم.
- افردي العجينة المجهزة، ورشي عليها الزعتر المجفف.
- ضعي العجينة في صينية مدهونة بالزيت وادخليها الفرن 5 دقائق.
- وزعي خليط الفراخ ورشي الجبنة المبشورة والزيتون الأسود.
- ضعي البيتزا في الفرن وقدميها ساخنة لعائلتك مع البطاطس المحمرة والكاتشب.
طاجن اللحمة المفرومة بالليمون وزيت الزيتون
المكونات
3 بصل
نصف كيلو لحم ضأن
عصير ليمون
كمون وقرفة مطحونة
فلفل حار
بقدونس مفروم
زيت زيتون
زنجبيل
زعفران
شوربة لحمة
ملعقة صلصة طماطم
زيتون أسود
كزبرة مفرومة
طريقة التحضير:-
- في الخلاط اضربي البصل حتى يكون مفروم.
- في وعاء ضعي اللحمة وعصير الليمون والتوابل والبقدونس والبصل وتبليها جيدًا.
- شكلي اللحمة على شكل كرات، وفي زيت غزير ساخن شوحي البصل مع الزنجبيل والفلفل.
- ضيفي شوربة اللحمة على البصل ثم صلصة الطماطم والزيتون، واتركي الخليط حتى الغليان.
- ضيفي كرات اللحمة ثم اتركي المكونات على نار هادئة واحرصي على وضع غطاء.
- ارفعي الغطاء وزيني الطبق بالكزبرة المفرومة وقطع الليمون، واتركي الخليط على النار 10 دقائق ثم قدميه لعائلتك.
سلطة الفاصوليا الخضراء
المكونات
ربع كيلو فاصوليا خضراء
ربع كيلو فاصوليا بيضاء
ربع كيلو فاصوليا حمراء
بصلة شرائح
فلفل ألوان
خل
سكر
عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:-
- انقعي البصل في ماء ملغي واتركية 10 دقائق ثم صفيه.
- في وعاء اخيط البصل مع السكر والخل وقلبي المكونات جيدًا وضعيها في الثلاجة.
- اسلقي الفاصوليا البيضاء وصفيها جيدًا.
- اغسلي الفاصوليل الخضراء وقطعيها إلى أجزاء ثم ضعيها في ماء مغلي واتركيها على النار ربع ساعة.
- في وعاء اخلطي الفاصوليا البيضاء والخضراء والفلفل الألوان والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.
- ضيفي الخليط لخليط السكر والخل وقلبي المكونات جيدًا وادخليها الثلاجة مرة أخرى واتركيها 5 ساعات على الأقل.
سلطة مايونيز الثومية
المكونات
3 فصوص ثوم
ملح وفلفل أسود
2 صفار بيض
زيت زيتون
طريقة التحضير:-
- افرمي الثوم بالسكين حتى يصبح مثل العجين.
- في وعاء ضعي الثوم مع صفار البيض والملح والفلفل الأسود، واضربي المكونات جيدًا.
- ضيفي الزيت بالتدريج، مع الاستمرار فى ضرب المكونات.
- إذا وجدتي الصوص سميكًا يمكنك تزويده بالماء الدافئ.