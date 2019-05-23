هل خسرت مصر 10 مليارات جنيه من التهرب الضريبي؟

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

أموال - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء, مؤكدة أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دوليا وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، وأن كل ما يثار هو شائعات غرضها إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.

وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، لافتة إلى تعاونها في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وأضافت أنها حدثت خلال الـ9 الأشهر الماضية بتحديث الدليل