جريمة

الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
حبس -أرشيفية-
حبس -أرشيفية-
أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.
تم تشكيل فريق بحث من مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر في العظام لزوجته، كما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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قتل

المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب في قضية «آل القرضاوي»

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حبس 6 متهمين في القضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها وآخرون، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية.
محاكمة لجين

المشدد 7 سنوات لعاطل في اتهامه بالسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه، في أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وفي أثناء انشغال الضحية فاجأه المتهم بإشهار سلاح أبيض، واعتدى عليه مسددا له طعنة أصابته فى ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفر هاربا فور استيلائه على المسروقات.
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