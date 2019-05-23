الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

حبس -أرشيفية-

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.

تم تشكيل فريق بحث من مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر في العظام لزوجته، كما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب