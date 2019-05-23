حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

تحرير:محمد فتحي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
كويكب يقترب من الأرض - صورة أرشيفية
كويكب يقترب من الأرض - صورة أرشيفية
أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.
ويعتبر 1999 KW4، نوع نادر إذ أنه من من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم، ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 188 يوما، ويبلغ عرضه 1.5 كم، بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك في مداره بسرعة 77.446 كم/ ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، وسوف يعو
اقرأ المزيد
الصودا في الحر

المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان

يتسبب التغير المناخي في طول مدة فصل الصيف، ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة والسخونة في العديد من الأماكن على الكوكب، حيث تبين أن شهر مايو من هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق للقاهرة، لتصبح أسخن منطقة على كوكب الكرة الأرضية. مع وجود مزيد من موجات الحرارة في الأفق، وموجة كبيرة تجتاح حاليًا جزءا كبيرا من مصر، فإن خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة في ارتفاع أيضًا. استنفاد الحرارة هو رد فعل شائع نسبيًا للحرارة الشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضا مثل الدوخة والصداع والإغماء. تُعالج عادة بالاستراحة في مكان بارد وشرب المياه بكثرة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (2)

بدون تكييف.. كيف تتجنب الحر الشديد في منزلك؟

مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام بشكل غير مسبوق، وتزامن تلك الموجة الحارة مع ساعات الصيام الطويلة، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية للمواجهة خاصة في نهار رمضان.. ورغم أن أجهزة التكييف أصبحت الآن في الكثير من البيوت وأماكن العمل، فإن البعض لا يزال لا يمتلك مكيفات للهواء، فضلًا عن أن كثيرين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وبالتالي سيكونون في مواجهة مباشرة مع تلك الموجة الحارة. بذلك يصبح تجنب المخاطر في هذا الطقس القاسي تحديًا للجميع.. والخطوات التالية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهواء أثناء موجة الحر حتى لو كان لديك منزل مكيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
كويكب يصطدم بالارض

بعد تحذير ناسا.. معلومات عن الكويكبات القاتلة

كل فترة تعلن وكالة ناسا عن اقتراب كويكب من الأرض والاصطدام به، وأن الحياة قد تنتهي قريبًا، وبالفعل شدد مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض على محمل الجد. وشاركت الوكالة الفضائية في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، والذي يهدف إلى كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا، لذا من الأفضل تغيير مسار الكويكب الذي يشكل خطرًا أو إخلاء المنطقة التي يمكن أن يقع فيها الاصطدام، لذا دعنا نتعرف معًا ما هو الكويكب؟ وممَ يتشكل؟ حسبما ذكر موقع The Planetary Society.
الكواكب-والاجرام-الفضائية

نهاية العالم.. ناسا تحذر من «كويكبات قاتلة»

شدد مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض على محمل الجد، بحسب "سكاي نيوز". وحذر برايدنستاين من خطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض في حال "لم يتم حماية كوكبنا بشكل أفضل وتقوية دفاعاته". ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه وكالة الفضاء مشاركتها في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، إذ يرتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا. وقال مدير "ناسا" إن التحذيرات المماثلة غالبا ما كانت تكون محط تسلية وسخرية، مضيفا "حان الوقت لأخذها على محمل الجد.. التهديدات حقيقية".
القمر والارض

تغييرات بالجو وأمطار غزيرة.. تخيل الأرض بلا قمر

انظر في المساء إلى السماء وركز على كل ما هو كائن بها، أول ما يلفت نظرك القمر الذي كان ملفت وأساسي دائما منذ وجود البشرية، فعند البحث جيدا عن الحياة البدائية وعيش البشر في الكهوف فإن القمر كان جزءا أساسيا داخل رسوماتهم، كما أن هناك الكثير من الظواهر الفلكية الخاصة بالقمر والتي تحدث كل عام وأخرى تحدث كل عدة أعوام. أطلق لنفسك العنان قليلا، وفكر ماذا يحدث إذا لم يكن للأرض قمرا، أو إذا اختفى القمر في الحال ولم يظهر مرة أخرى، هل تتوقع أي كل شيء على كوكب الأرض سيظل كما هو؟.. دعنا نعرف ما سيحدث حسبما ذكر موقع Listverse.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org