البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

تحرير:محمد فتحي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

كويكب يقترب من الأرض - صورة أرشيفية

أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.

ويعتبر 1999 KW4، نوع نادر إذ أنه من من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم، ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 188 يوما، ويبلغ عرضه 1.5 كم، بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك في مداره بسرعة 77.446 كم/ ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، وسوف يعو