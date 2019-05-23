جريمة

إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
في 23 ديسمبر 2016 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمود حسين في مطار القاهرة الدولي في أثناء عودته من الدوحة، وتم حبسه احتياطيًا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.
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الداخلية تكشف حقيقة إلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة

أنهت وزارة الداخلية حالة الجدل حول ما تردد مؤخرا بإلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة، إذ نفت الوزارة صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء وزارة الداخلية مهلة الشهر لتجديد الرخصة، وفرض غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة، وأكدت الوزارة أن الأمر عار من الصحة تماما، وأنه لم يطرأ أي تعديل على الغرامة المفروضة على تأخير تجديد الترخيص وقيمتها ثلث الضريبة المفروضة مطالبة الجميع تحري الدقة.
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إحباط تهريب مقتنيات أثرية ترجع لأسرة محمد علي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مقتنيات أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول بوليصة، وتبين احتواؤها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانٍ، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها "2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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فيديو هز الغربية.. تعرف على عقوبة حرق قطة حية

فيديو بشع أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مزاح صِبية قام أحدهم بسكب بنزين على قطة وأشعل النيران فيها وهى حية؛ ما تسبب فى حالة استنكار عارمة بين مشاهدي الفيديو بسبب بشاعته، مطالبين بالقبض على المتهمين ومحاسبتهم، وعلى الفور تولى رجال الأمن العام التحري، حتى تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وكانت المفاجأة أنه زعم قتل القطة بتلك الطريقة رغبةً منه فى رحمتها، إذ أكد دهسها أسفل سيارة وقيامه بحرقها ظنًّا أنه بذلك يقدم إليها موتا رحيما.
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بلاغ جديد يتهم علاء الأسواني بالتحريض ضد الدولة

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الكاتب علاء الأسواني، يتهمه فيه بنشر مقال تحريضي ضد الدولة المصرية على موقع (DW عربية) عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بتاريخ 7 مايو الجاري، بعنوان "السكوت عن الحق.. هل يبطل الصيام؟"، وأكد البلاغ تعمد المشكو فى حقه نشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث الفتنة وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى الأمر، وإحالة المبلغ ضده إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
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