إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

محكمة- أرشيفية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

في 23 ديسمبر 2016 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمود حسين في مطار القاهرة الدولي في أثناء عودته من الدوحة، وتم حبسه احتياطيًا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو