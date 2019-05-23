سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

جانب من الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.

وعلى الفور انتقل الرائد بهاء الكردى رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وسيارات الإطفاء والرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين مما أدى إلى اشتعال الحريق. وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة