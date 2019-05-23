10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

صورة أرشيفية

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.

ونشبت الحرائق بقرية أريمون مركز كفر الشيخ، في قش وأخشاب وخلافه، بفناء منزل، وتم السيطرة على الحريق. كما نشبت 4 حرائق بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ومدينة سيدي غازي بمركز كفر الشيخ وتم الدفع بـ4 سيارات لمكافحة الحريق. وفي قرية المندورة مركز دسوق، نشب حريق بأرض قمح، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للحقول