جريمة

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
ونشبت الحرائق بقرية أريمون مركز كفر الشيخ، في قش وأخشاب وخلافه، بفناء منزل، وتم السيطرة على الحريق. كما نشبت 4 حرائق بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ومدينة سيدي غازي بمركز كفر الشيخ وتم الدفع بـ4 سيارات لمكافحة الحريق. وفي قرية المندورة مركز دسوق، نشب حريق بأرض قمح، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للحقول
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.
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الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
حريق

بسبب حرارة الجو.. حريق يلتهم منزلين في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حريق امتد لمنزلين والتهم محتوياتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. حيث تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون، لتدفع الحماية المدنية بعدد من السيارات للسيطرة علية بمساعدة الأهالى.
حريق

بسبب الحر.. حريق في أشجار مديرية الصحة بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق محدود اندلع فى بعض الأشجار بمديرية الصحة بمدينة أسيوط، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ودون خسائر فى الأرواح. وتفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بمديرية الصحة بمدينة أسيوط بعد السيطرة على الحريق الذي نشب بسبب الارتفاع فى درجة الحرارة، مشددًا على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان بجميع المصالح الحكومية وكافة القطاعات تحسبًا لنشوب حرائق أو حدوث ماس كهربائى نظرًا لارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية.
حريق

11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
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