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للمرة السادسة.. هندسة الجامعة البريطانية ضمن أفضل 5 كليات بالعالم

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
حصلت كلية الهندسة، قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز، بالجامعة البريطانية في مصر، على تصنيف أفضل خمس كليات على مستوى العالم في هذا القطاع، طبقا لتصنيف الـ"SPE- Chapter" الدولي.
ومن المقرر أن يتسلم الجائزة بالنيابة عن فرع الجمعية الدولية لمهندسي البترول بالجامعة الطالب محمود محسن، رئيس فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة لعام 2018 – 2019، والطالب محمد رضوان، نائب رئيس فرع الجمعية، والطالب مارك غالي، أمين عام الجمعية بالجامعة، والدكتور عطية عطية، المستشار الأكاديمي للجمعية
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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سيارة كهربائية

شل وريفولتا| تعاون لنشر محطات شحن السيارات بالكهرباء

وقعت شركة شل مصر اتفاقية لمدة عامين مع شركة "ريفولتا" إيجيبت لدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، وذلك في قصر محمد علي باشا في منيل الروضة، وعرضت الشركتين نموذج لسيارة هيونداي تسير بالشحن الكهربائي داخل مقر الاحتفالية.
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السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
النفط

إيران تراهن على أزمة نفط عالمية لتجنب الحرب مع ترامب

بدا واضحًا أن المساعي الدبلوماسية الأوروبية والروسية لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج لم تُسفر عن أي جديد، لا سيما أن الجانبين واصلا العمل على إمكانية حدوث صدام ومواجهة عسكرية في منطقة الخليج العربي. وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان أن التحركات الأخيرة ليست بغرض الصدام العسكري أو الحرب، فإن إيران تنظر في الوقت الحالي في كل الكروت التي تمتلكها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المجتمع الدولي كاملا.
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أول تعليق من مصر على استهداف محطتي بترول بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية. وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية.
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