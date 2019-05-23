للمرة السادسة.. هندسة الجامعة البريطانية ضمن أفضل 5 كليات بالعالم

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

حصلت كلية الهندسة، قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز، بالجامعة البريطانية في مصر، على تصنيف أفضل خمس كليات على مستوى العالم في هذا القطاع، طبقا لتصنيف الـ"SPE- Chapter" الدولي.

ومن المقرر أن يتسلم الجائزة بالنيابة عن فرع الجمعية الدولية لمهندسي البترول بالجامعة الطالب محمود محسن، رئيس فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة لعام 2018 – 2019، والطالب محمد رضوان، نائب رئيس فرع الجمعية، والطالب مارك غالي، أمين عام الجمعية بالجامعة، والدكتور عطية عطية، المستشار الأكاديمي للجمعية

ومن المقرر أن يتسلم الجائزة بالنيابة عن فرع الجمعية الدولية لمهندسي البترول بالجامعة الطالب محمود محسن، رئيس فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة لعام 2018 – 2019، والطالب محمد رضوان، نائب رئيس فرع الجمعية، والطالب مارك غالي، أمين عام الجمعية بالجامعة، والدكتور عطية عطية، المستشار الأكاديمي للجمعية بالجامعة، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض السنوي لتقنيات البترول الذي يقام بمدينة كالجري بدولة كندا في أكتوبر 2019، حيث يعد فرع الجامعة البريطانية في مصر هو الفرع الوحيد على مستوى العالم الذي يحصد هذه الجائزة للمرة السادسة على التوالي.

وهنأ رئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة، وعميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، والطلبة الفائزين، على حصولهم على هذا التصنيف المتقدم، على مستوى العالم، والذي جاء نتاجاً لجهدٍ كبير، وبحثٍ علمي متقدم، مؤكداً مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم، لمواصلة مسيرة التقدم والتفوق والريادة العلمية، التي تحرص عليها الجامعة، من أجل رفع مكانة مصر العلمية على مستوى العالم.



وأكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، أن فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر، هو الفرع الوحيد على مستوى العالم الذي حصل على هذه الجائزة، للمرة السادسة على التوالي، وذلك نتيجة التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة البريطانية والمصرية، في العملية التعليمية، ومناهج البحث العلمي، وتطوير المراكز البحثية التابعة للجامعة، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الأمناء، محمد فريد خميس.



وقال الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، إنه للمرة السادسة على التوالى يحصل فرع جمعية مهندسى البترول بالجامعة البريطانية في مصر على جائزة التميز للطلاب لعام 2018 – 2019 من الجمعية الدولية لمهندسي البترول، ليصبح أحد العشرين فرعاً، المنتشرة حول العالم والحاصلة على هذه الجائزة.

وأضاف عطية: تُمنح جائزة التميز الخاصة بمسابقات الأنشطة الطلابية على مستوى العالم، كأعلى مرتبة شرف يحصل عليها الفرع الذي يتميز في المجال الصناعي، والعمليات والتخطيط، والمشاركة المجتمعية، والتطور المهني، والابتكار، وذلك وفقاً للجمعية الدولية لمهندسي البترول.



جدير بالذكر أن جمعية مهندسي البترول هي منظمة دولية تم تأسيسها عام 1957 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بجمع الخبراء والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلاب في مجال النفط تحت قبة واحدة، حيث تصل بين تلك المجموعات المختلفة من خلال الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، ويبلغ عدد الطلاب المشاركين بالجمعية خمسين ألف طالب من أصل مائة وثلاثة وأربعين ألف مشارك حول العالم.



ويعد فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر واحداً من بين 337 فرعا طلابيا، حيث يضم فرع جمعية مهندسي البترول 170 عضواً لعام 2018 – 2019 من مختلف التخصصات بالجامعة البريطانية.