3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

حادث مروري -أرشيفية-

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.

البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور جوزيف تيتو، وكشفت العاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ويعمل رجال المرور على فك حالة الاختناق المروري، وتسيير حركة المرور لا سيما وقت الذروة. في سياق متصل صرحت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار