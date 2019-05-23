جريمة

3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
حادث مروري -أرشيفية-
حادث مروري -أرشيفية-
أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور جوزيف تيتو، وكشفت العاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ويعمل رجال المرور على فك حالة الاختناق المروري، وتسيير حركة المرور لا سيما وقت الذروة. في سياق متصل صرحت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار
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حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
شهود-فى-محكمة (1)

إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
حبس-كلابشات

الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.
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قتل

جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

إصابة 5 أشخاص في حادثين على كوبري الساحل والحوامدية

شهد كوبرى الساحل، بنطاق الجيزة، تصادم سيارتين "أجرة"، ما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، بخلاف تعطُّل حركة المرور أعلى الكوبري، الرابط بين إمبابة والقاهرة، متسببًا فى كثافات مرورية أمام المنتقلين من إمبابة والوراق إلى وسط القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة في كوبري الساحل بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
محور-جوزيف-تيتو

لمدة شهر.. خريطة التحويلات المرورية بمحور جوزيف تيتو

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، عن إغلاق محور جوزيف تيتو جزئيا لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع المحور، الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية على مدى شهر كامل ابتداء من اليوم الجمعة، وأعلنت الإدارة أنه تقرر إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربي وحتى مطلع الدائرى، على أن يجرى تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائري للاتجاه الآخر القادم من الدائري تجاه كوبري الحرفيين بمحور جوزيف تيتو بطول 250 مترا.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

15 مصابا في مشاجرتين بالمولوتوف بفيصل والبساتين

كر وفر، صراخ وعويل، بقايا زجاج تفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات المشهد الذي كانت عليه منطقة البساتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من قاطني شارع 14 في مساكن أطلس، استخدمت فيها أسلحة بيضاء والشوم وسط تراشق بالحجارة والزجاج، مما أسفر عن إصابة نحو 15 مصابا بينهم طفلة تم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، وإعادة الهدوء للمنطقة.
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