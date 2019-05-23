السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

في اجتماع اليوم.. استمع الرئيس من وزيرة السياحة إلى عرض عن تطورات مشروع المتحف المصري الكبير.. ووجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

واستعرضت وزير السياحة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط