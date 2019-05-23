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السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

في اجتماع اليوم.. استمع الرئيس من وزيرة السياحة إلى عرض عن تطورات مشروع المتحف المصري الكبير.. ووجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
واستعرضت وزير السياحة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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السيسي يلتقي رئيس المجلس الاستشاري السياسي الصيني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصينى. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء علي سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركةـ من أجل البناء والتنمية وللمضي نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح كافة الشعوب والأجيال القادمة.
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الرئيس الصيني للسيسي: ندعم عملية التنمية في مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس الصيني رحب بالسيسي موجها الشكر له على تلبية الدعوة للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، كما وجه التهنئة للرئيس بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، مؤكدا دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر.
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صحيفة كويتية: السيسي خلق مناخا آمنا للاستثمار بمصر

قال رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية عدد مجلة "الخليج" الكويتية، تحت عنوان (الكويت ومصر علاقات راسخة)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلق مناخا آمنا للاستثمار في مصر، مؤكدا أن العلاقات الكويتية المصرية تتميز بخصوصية كبيرة، نظرا لكونها علاقات راسخة ومتجذرة عبر السنين، صنعتها وحدة المصير والعمل المشترك، كما أنها تتسم بسمات وخصائص، تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، بالإضافة إلى تطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، والتي تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى.
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ماذا قال النواب عن ذكرى تحرير سيناء؟

هنأ أعضاء مجلس النواب، الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، التي تم تحريرها بتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل كل حبة رمل في سيناء، ودعا النواب أطياف الشعب إلى الوقوف صفا واحدا وراء قواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب، وأن يعلموا أولادهم ويقصوا عليهم بطولات أبناء مصر في مواجهة أعدائها. وأعرب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل، عن خالص التهاني الإعزاز والتقدير الى قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم، داعيا الله أن يعيد ذكرى التحرير علينا ومصر في عزة وريادة.
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