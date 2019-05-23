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كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

منذ أكثر من عام، تبادلت الصين والولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية على بضائع الجانبين، في حرب تجارية مستعرة، لكن يبدو أن الصراع الأمريكي الصيني أصبح حربا تكنولوجية
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
الحرب التجارية
الحرب التجارية
في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بإدراج شركة "هواوي" في القائمة السوداء، بالإضافة إلى قرارات مماثلة محتملة ضد شركات صينية أخرى، يعني أن هجوم الإدارة على الصين من المرجح أن يزداد حدة قبل اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان في نهاية يونيو
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اوباما-ترامب

بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي. وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
الحصبة

الحصبة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

تعاني العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار مرض الحصبة، إذ ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصاً أصيبوا بالمرض هذا العام، كان آخرهم إصابة طفل -هو الآن في مراحل الشفاء التام- من سكان مقاطعة سمرسيت بولاية "مين"، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وإنه كان قد تلقى تطعيماً ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة. أصبحت ولاية "مين" الولاية الأميركية الخامسة والعشرين التي تعاني من مرض الحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».
قوات-امريكية

الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
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أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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قبل 2020.. الصفقة التجارية مع الصين تحدد مصير ترامب

أدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون بمقدوره الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2020 فقط عن طريق توجيه الانتقادات والسخرية من المرشحين الديمقراطيين المحتملين في الاستحقاق الرئاسي الذي تنتظره الولايات المتحدة العام المقبل. وعندما انتهى الرئيس ترامب من الاستهزاء بالمرشحين الديمقراطيين للرئاسة في تجمع حاشد بولاية فلوريدا هذا الأسبوع، نقل تركيزه بشكل مفاجئ على حربه التجارية المكثفة مع الصين، وهو ما يشير إلى إدراكه أهمية الرهان على ذلك للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
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هل تتسبب الحرب التجارية في ارتفاع قياسي للأسعار؟

دخلت الحرب التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين مرحلة جديدة بعد أن فشلت المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين بشأن التعريفات الجمركية التي تم فرضها بشكل متبادل خلال العام الماضي. ومع بداية فصل جديد في هذه الحرب، بدا أن هناك متضررين جددا من الإجراءات المتبعة من كلال الجانبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بأسعار بعض السلع المستوردة من البلدين في دول أخرى، وعلى رأسها بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب.
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