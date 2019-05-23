السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

في اجتماع اليوم مع الرئيس.. عرض وزير الاتصالات مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

وشدد السيسي على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.اقرأ أيضا| السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية