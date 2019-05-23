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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

في اجتماع اليوم مع الرئيس.. عرض وزير الاتصالات مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
وشدد السيسي على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.اقرأ أيضا| السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي في إفطار العيلة:الشعب المصري أسرة كبيرة (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتناول وجبة إفطار رمضان معه في مقر إقامته الخاص. وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه، اليوم، إلى مجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين، للاستماع إليهم ولآرائهم، والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.
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السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر

غادر القاهرة، بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان في وداعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص المخلفات الصلبة

السيسي يبحث منظومة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير-خليفة-حفتر

بعد لقاء ثانٍ مع السيسي.. حفتر يغادر القاهرة

غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطن الليبي، اليوم السبت، القاهرة، وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع معركة طرابلس. وكان السيسي، قد استقبل حفتر، أول من أمس الخميس، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
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