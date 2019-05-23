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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
وذكر شعراوي، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها، لتعمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، مؤكدا على أهمية التزام الشباب
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
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سحر-نصر

«اقتصادية النواب» توافق على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديلات على احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة. وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
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طلب إحاطة حول تعرض المصريين للإتاوات والبلطجة

تقدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب بإحاطة، اليوم السبت، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور بشأن تعرض المواطن للإتاوات والبلطجة، إذ يتعرض على مدار يومه لبطش البلطجية، وأبسط صورها (السايس)، الذي يجبر المواطنين على دفع مقابل انتظار السيارة وكأنه امتلك الشارع، وأيضا ما يدفعه المواطنون للبدو في الساحل الشمالي وسيناء وغيرها من الأماكن والمدن الجديدة، من إتاوات مقابل عدم مهاجمة المصانع والشركات والحال نفسه بالنسبة للأراضي الزراعية والمستصلحة".
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لجنة من 3 وزارات.. هل تنجح في جذب استثمارات أجنبية؟

تعتزم الحكومة المصرية تشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات الاستثمار والمالية، والصناعة، لسرعة جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم، بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 8 إلى 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/ 2020. وأعدت وزارة الصناعة والتجارة قاعدة بيانات شاملة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها لجذب الاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.
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4.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر

أعلن الدكتور نايف فلاح وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تبلغ حاليا نحو 4.7 مليار دولار، في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فلاح الذي يشغل أيضا منصب محافظ دولة الكويت في كل المؤسسات المالية العربية، على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، بحضور شهاب مرزبان كبير مستشارى الوزيرة.
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