في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

طقس حار

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.

وبالتجول في شوارع القاهرة، تجد أنها تقريبا شبه خالية من المواطنين، خاصة منطقة وسط البلد، التي تكتظ عادة بالسكان، وتشهد حركة متواصلة على مدار اليوم، إلا أن الحركة في الشوارع كانت محدودة باستثناء بعض الموظفين الذين اضطروا للنزول إلى الشوارع. ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة، حتى غد الجمعة، رغم انخفاض