100 مليون دولار مساعدات من كندا للروهينجا في بنجلادش

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

الروهينجا

أعلنت الحكومة الكندية، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية وإنمائية لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا من أزمة المسلمين الروهينجا في بنجلادش. وجاء الإعلان على لسان كمالبريت خيرا، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة مريم منصف، وبالنيابة عن الوزيرة منصف في نهاية جولة قامت بها على بنجلادش. وذكر بيان من الحكومة الكندية أن خيرا التقت في بنجلادش بمسؤولين في الحكومة وبشركاء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية وبلاجئين روهينجا في مدينة كوكس بازار.

وذكر بيان الخارجية الكندية "كشريك رئيسي في الاستجابة الدولية لأزمة الروهينجا، كندا ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين من أجل تقديم دعم حيوي يراعي الاعتبارات لمئات آلاف الأشخاص المتضررين من الأزمة".ويخصص من أصل المساعدات المذكورة أعلاه مبلغ 32.15 مليون دولار للمساعدات الإنسانية