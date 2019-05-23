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100 مليون دولار مساعدات من كندا للروهينجا في بنجلادش

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
الروهينجا
الروهينجا
أعلنت الحكومة الكندية، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية وإنمائية لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا من أزمة المسلمين الروهينجا في بنجلادش. وجاء الإعلان على لسان كمالبريت خيرا، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة مريم منصف، وبالنيابة عن الوزيرة منصف في نهاية جولة قامت بها على بنجلادش. وذكر بيان من الحكومة الكندية أن خيرا التقت في بنجلادش بمسؤولين في الحكومة وبشركاء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية وبلاجئين روهينجا في مدينة كوكس بازار.
وذكر بيان الخارجية الكندية "كشريك رئيسي في الاستجابة الدولية لأزمة الروهينجا، كندا ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين من أجل تقديم دعم حيوي يراعي الاعتبارات لمئات آلاف الأشخاص المتضررين من الأزمة".ويخصص من أصل المساعدات المذكورة أعلاه مبلغ 32.15 مليون دولار للمساعدات الإنسانية
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ميركل-وماكرون

صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
انتخابات-البرلمان-الأوروبي

بدء انتخابات البرلمان الأوروبي.. وطفرة يمينية متوقعة

بدايةً من اليوم، 23 من شهر مايو، وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، يتوجه نحو 350 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، يحق لهم التصويت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار 751 نائبا، يقررون مئات القوانين كل عام، بدءا من عدد ساعات عمل الموظفين، مرورا بنوعية الهواء الذي يتنفسه المواطنون، وصولا إلى قوانين خصوصية البيانات. وستحدد هذه الانتخابات مستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تصاعد شعبية القوميين في جميع أنحاء القارة، مع استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسيطرة على جدول الأعمال السياسي.
الشرطة-البريطانية (3)

رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب جسم مشبوه

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الشرطة البريطانية تتحرى جسما مشبوها قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ونقلت قناة العربية" عن الشرطة البريطانية، إن ضباط متخصصين وصلوا للتحقيق في جسم مشبوه قرب مكتب ماي. وأوضحت الشرطة البريطانية أن "الإغلاق مؤقت حتى الانتهاء من التمشيط"، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر". وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم منع أي شخص من الدخول أو الخروج من مقر الحكومة الكائن في 10 داونينج ستريت.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

يتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، بداية من اليوم الخميس وحتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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مسلمون في السجون

في رمضان.. كيف يعاني المسلمون في سجون كندا؟

كل يوم تقريبا، يقوم مالك المحبوس في سجن "بيرنسايد" بمقاطعة "نوفا سكوشا" الكندية، بطلب التواصل مع أي شخص مسلم، لمجرد التحدث إليه، وربما سماع بعض آيات القرآن منه، فآخر مرة صلى فيها مالك في جماعة، كانت خلال شهر رمضان من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، تم رفض طلباته بالحصول على خدمات روحية، ففي العام الماضي، تحدث السجناء المسلمون في "بيرنسايد" في وسائل الإعلام عن الظروف التي يواجهونها خلال شهر رمضان، حيث شعروا بالضعف من الصيام لأنهم لم يتلقوا طعاما كافيا للإفطار، كما كانوا يتوقون لصلاة الجماعة، وزيارة رجال الدين.
اصطدام- طائرة بشاحنة-في-مطار كندا (1)

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة في مطار بكندا

أعلنت السلطات الكندية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرة تقل 50 شخصا بشاحنة وقود اليوم الجمعة في مطار تورونتو بيرسون الدولي. وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من مدينة "تورنتو" إلى مدينة "سودبوري" في مقاطعة "أونتاريو" إلا أنها اضطرت إلى العودة مرة أخرى بسبب الظروف الجوية السيئة واصطدمت عقب هبوطها بالشاحنة. وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد حجم الخسائر في الطائرة عقب الحادث.
تحطم-طائرة (2)

تحطم طائرة ركاب على متنها 33 شخصا في ميانمار

تحطمت في مطار يانجون الدولي بميانمار، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية (بيمان بنجلاديش)، وعلى متنها 33 شخصا. وقال المدير العام للعلاقات العامة في الشركة شكيل ميراج، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن الطائرة التي كان على متنها 33 شخصا، انحرفت عن المدرج خلال هبوطها في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية". ولم يتم الإعلان رسميا عن مصرع أي شخص جراء الحادث، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأنه أسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم الطيار.
نبيلة-مكرم (2)

نبيلة مكرم: إقرار «يوليو» شهرا للحضارة المصرية بكندا

قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن برلمان أونتاريو الكندي عقد جلسة مناقشة لمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 والذي يقضي بإعلان شهر يوليو شهر الحضارة المصرية، حيث يستطيع المصريون الاحتفال به في كندا بشكل رسمي، ليصبح امتدادا لاحتفال المصريين بيومهم الوطني يوم 23 يوليو ذكرى الثورة. وأعربت وزيرة الهجرة في بيان عن بالغ شكرها لجميع المصريين العاملين على هذا الملف الهام في كندا، وعلى رأسهم المصري شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو الكندي، لما يحمله الملف من أهداف عدة على عدد من المستويات، حيث إن هناك تواصلا مستمرا للوقوف على آخر المستجدات.
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