رياضة

رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الزمالك
الزمالك
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".
وكشف رئيس الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة، كما وجه دعوة للاعبي الزمالك القدامى بالتوجه لمقر النادي في ميت عقبة لاستقلال حافلات مكيفة مخصصة لهم ليتوجهوا
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عامر-حسين

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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فريق-نهضة-بركان

نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.
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جنش على رأس قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، على الملعب البلدي لبركان، وشهدت القائمة وجود جنش الذي يغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي المسابقة، فيما عاد أحمد مدبولي وحازم إمام للظهور في قائمة الفارس الأبيض.
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