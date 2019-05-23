رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

الزمالك

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".

وكشف رئيس الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة، كما وجه دعوة للاعبي الزمالك القدامى بالتوجه لمقر النادي في ميت عقبة لاستقلال حافلات مكيفة مخصصة لهم ليتوجهوا

وكشف رئيس الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة، كما وجه دعوة للاعبي الزمالك القدامى بالتوجه لمقر النادي في ميت عقبة لاستقلال حافلات مكيفة مخصصة لهم ليتوجهوا لدعم الفريق بالإسكندرية.



وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.



ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.