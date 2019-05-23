هند صبري: هذا سبب تفضيلي فيلم الجزيرة عن الكنز

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

هند صبري

حلت الفنانة هند صبرى اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله على نجوم إف إم، ونفت فى بداية حديثها وجود أى خلافات مع الفنانة درة، وهنأتها على مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «المايسترو». وتابعت حديثها عن دورها فى مسلسل "بعد الفراق" مع الفنان الراحل خالد صالح وقالت، إنه كان أول عمل درامى لها، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وذكرت أن فراق الراحل خالد صالح وجعها فنيا لقيمته الكبيرة وأدائه المتميز، وتوجهت بالشكر لفريق عمل مسلسل "عايزة أتجوز" لأنه أصبح من كلاسيكيات الدراما العربية لأنه كان نوعية جديدة.

وعلقت أيضا على مسلسل "حلاوة الدنيا" وقالت، إنه لمس الجمهور وخاصة مصابي السرطان، لافتة أنها كانت تتلقى رسائل يوميا عن مدى بث الأمل فى نفوسهم ونفوس كل المتابعين. وأكدت هند، أنها تفضل فيلم الجزيرة عن "الكنز" لأن شخصية كريمة بفيلم الجزيرة كانت متميزة جدا ولها صورة بمنزل والدتها لتلك الشخصية، مشيرة إلى أنها