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هند صبري: هذا سبب تفضيلي فيلم الجزيرة عن الكنز

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
هند صبري
هند صبري
حلت الفنانة هند صبرى اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله على نجوم إف إم، ونفت فى بداية حديثها وجود أى خلافات مع الفنانة درة، وهنأتها على مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «المايسترو». وتابعت حديثها عن دورها فى مسلسل "بعد الفراق" مع الفنان الراحل خالد صالح وقالت، إنه كان أول عمل درامى لها، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وذكرت أن فراق الراحل خالد صالح وجعها فنيا لقيمته الكبيرة وأدائه المتميز، وتوجهت بالشكر لفريق عمل مسلسل "عايزة أتجوز" لأنه أصبح من كلاسيكيات الدراما العربية لأنه كان نوعية جديدة.
وعلقت أيضا على مسلسل "حلاوة الدنيا" وقالت، إنه لمس الجمهور وخاصة مصابي السرطان، لافتة أنها كانت تتلقى رسائل يوميا عن مدى بث الأمل فى نفوسهم ونفوس كل المتابعين. وأكدت هند، أنها تفضل فيلم الجزيرة عن "الكنز" لأن شخصية كريمة بفيلم الجزيرة كانت متميزة جدا ولها صورة بمنزل والدتها لتلك الشخصية، مشيرة إلى أنها
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
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الرعب يسيطر على فيلم «النداهة» لهاني عادل وحنان ترك

سيطرت أجواء غامضة على البوسترات التشويقية التي تم طرحها لفيلم "النداهة"، حيث طرحت الشركة المنتجة بوستر لمنزل مهجور، والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع جملة "الروح للروح بتحن". "النداهة" هو الفيلم العربي الأول في صناعة السينما الصوتية، وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وأحداثه مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور "الطبيب هارون" الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" والتي تجسدها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.
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أحمد عز: «الممر» أضخم إنتاج مصري وأصعب أعمالي

ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد من خلاله شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور، وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك. وفي بيان صحفي، أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشدّدًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.
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البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
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ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".
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