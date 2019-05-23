جريمة

إطلاق سراح معصوم مرزوق ورائد سلامة من سراي النيابة

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
معصوم مرزوق
معصوم مرزوق
قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر.
وأضاف علي، أن الدكتور عبدالفتاح البنا، لا يزال موجودا في "تخشيبة الترحيلات" تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم التابع لمحل سكنه، مشيرا إلى أنه تم الاستفسار عن عدم نقل "البنا" إلى قسم الهرم، فجاء رد رجال الأمن بأن السبب هو عدم وجود سيارة ترحيلات تنقله إلى القسم. وأصدرت النيابة قرارا، الإثنين الماضي، بإخلاء
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السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
حريق

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
نرمين-حسين

بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع انفجار «أتوبيس الهرم»

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب استهدف أتوبيسا سياحيا يقل 25 فردا بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم، اليوم الأحد، واستمع مساعد وزير الداخلية إلى شرح من القيادات الأمنية حول تفاصيل المعاينة الأولية للوقوف على ملابسات الحادث، تزامنا مع وصول رجال النيابة العامة والمعمل الجنائي وممثلين لقطاعي الأمن العام والوطني للمشاركة في فريق بحث رفيع المستوى الذي تم تشكيله بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط 9 متهمين كونوا تشكيلات عصابية للسرقة بالإكراه

تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها لضبط أعمال البلطجة والخارجين عن القانون، وتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية. ونجحت الحملة خلال الأسبوع الماضي فى ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهمًا، ارتكبوا 54 حادث سرقة متنوعا، وتمكنت القوات، خلال الـ48 ساعة الماضية، من استهداف عناصر خطرة جديدة، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ويتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه بأكتوبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات مع المتهمين، لأقوال طاقم السيارة الذين أكدوا أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية. وأضافوا أنهم أودعوا جزءًا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س. إ".
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