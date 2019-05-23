إطلاق سراح معصوم مرزوق ورائد سلامة من سراي النيابة

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

معصوم مرزوق

قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر.

وأضاف علي، أن الدكتور عبدالفتاح البنا، لا يزال موجودا في "تخشيبة الترحيلات" تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم التابع لمحل سكنه، مشيرا إلى أنه تم الاستفسار عن عدم نقل "البنا" إلى قسم الهرم، فجاء رد رجال الأمن بأن السبب هو عدم وجود سيارة ترحيلات تنقله إلى القسم. وأصدرت النيابة قرارا، الإثنين الماضي، بإخلاء