رياضة

هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

تحرير:كريم أحمد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.
ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34. جاء ذلك
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عامر-حسين

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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عامر-حسين

عامر حسين: لو كتبت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، على الأنباء التي ترددت حول إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي والموسم الحالي خلال أسبوع واحد في أغسطس المقبل، وقال عامر، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الممكن لعب مباراة بعد نهاية الموسم الحالي، وأخرى بين الدوريين في الموسم المقبل، مضيفًا أنه لا بد من الرجوع لاتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد موعد السوبر، خاصة أن المباراة أصبحت بطولة وليست مسابقة شرفية، وتوجد أغراض تسويقية تتحكم في الأمور.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة في أزمة بسبب ثلاثي القمة

أصبح اتحاد الكرة المصري، في أزمة بعد تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد إرسال الاتحادات المحلية أسماء الأندية التي ترغب في المشاركة ببطولات الأندية موسم 2019- 2020، مؤكدًا أن موعد إرسال طلبات المشاركة سيكون خلال الفترة من 1 يونيو، وحتى 30 من الشهر ذاته، وفيما يتعلق بفترات القيد، حدد 3 فترات، ستكون الأولى من 1 إلى 10 يوليو، والثانية من 11 حتى 20 من الشهر ذاته مع دفع غرامة بقيمة 250 دولارًا عن كل لاعب، والفترة الأخيرة بين 21 و31 يوليو مع دفع غرامة 500 دولار عن كل لاعب، ولن يشارك اللاعب المسجل بقائمة ناديه بالدور الأول من البطولة.
مدحت-شلبي

هل يظهر مدحت شلبي على النيل للرياضة اليوم بعد المطالبة برحيله؟

«أي أي أي جت في الوريد وجت في العضل.. اتقدم العريس وخلى زفافه بدري.. هدف في الشبكة العذراء ما بقتش عذراء.. خلي حكاية العذراء دي ليوم الخميس».. بتلك الكلمات أثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على هدف علي جبر مدافع نادي بيراميدز، في شباك الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز، واعتبرت بعض الجماهير تعليق شلبي على هدف بيراميدز خادشًا للحياء؛ بل إن بعض الصفحات نشرت أخبارًا عن إيقافه ومنعه من الظهور على شاشة النيل سبورت بسبب هذا التعليق.
الزمالك-وبيراميدز (2)

نجم الأهلي: فوز بيراميدز بالدوري «قنبلة نووية»

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، تكاد تكون متساوية بشكل كبير. وأوضح النحاس، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الأربعاء من برنامج «ستوديو اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»، أن فريق بيراميدز قد يفاجئ الجميع بالحصول على لقب الدوري مستفيدًا من أي تعثر للأهلي والزمالك في مبارياتهما المتبقية خاصة وأن جميعها صعبة، معلقًا: «فوز بيراميدز بالدوري المصري سيكون قنبلة نووية».
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