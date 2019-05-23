هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

تحرير:كريم أحمد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

أحمد شوبير

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.

ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34. جاء ذلك

ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.



جاء ذلك بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، أمس الأربعاء مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018/ 2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.