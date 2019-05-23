خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.

قال الصاوي، إن المسميات السياسية لم نخترعها نحن، ولكن التصنيف المبدئي بالنسبة له يندرج فى كلمتين وهما "العدل والكرامة"، مضيفا أنه من الممكن أن يقوم بالتمثيل في أي بلد آخر حال عدم عرض أعمال مصرية عليه. كما تحدث الصاوي، عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه