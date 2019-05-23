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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
قال الصاوي، إن المسميات السياسية لم نخترعها نحن، ولكن التصنيف المبدئي بالنسبة له يندرج فى كلمتين وهما "العدل والكرامة"، مضيفا أنه من الممكن أن يقوم بالتمثيل في أي بلد آخر حال عدم عرض أعمال مصرية عليه. كما تحدث الصاوي، عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
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صابرين تروي أصعب لحظاتها وتنهار على الهواء (فيديو)

قالت الفنانة صابرين إنها مرت منذ 16 عامًا بتجربة إنسانية قاسية، تعتبرها أصعب لحظات حياتها، وكشفت عن ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، حيث إن ابنها "نور" تعرض في طفولته للإصابة بورم في رقبته بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن حالته كانت خطرة، بعد أن أخبرها الأطباء أن نسبة النجاة من جراحة استئصال الورم لا تزيد على 10%، بسبب التصاقه بأحد الأوردة المغذية للمخ، مضيفة أنها ظلت تصلي وتطلب من الله أن يمنحها ابتلاء تتحمله بعيدًا عن فقدانها لطفلها.
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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ماجد المصري: لن أشارك كضيف شرف مجددًا في أي عمل فني

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه كان يملك "باند" غربي وعمل به في "نايت كلاب"، وابنته ارتدت الحجاب في سن صغيرة، وخلعته مرة أخرى، وعندما كبرت في السن طالبها بارتداء الحجاب مرة أخرى قائلا لها: "لو لبستي الحجاب مش هتقلعيه تاني". ولبى ماجد المصري طلب "شيخ الحارة" عندما طلب الأخير منه غناء أغنية أجنبية من أغانيه، وقام "شيخ الحارة" بالرقص عليها، ثم غنى له: "بص على الحلاوة حلاوة".
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سمية الخشاب ترد اليوم على اتهامات أحمد سعد: كذاب

حرب التصريحات بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد تتواصل، وهذه المرة ستظهر "سمية"، مساء اليوم الأربعاء، في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك للرد على التصريحات الأخيرة لـ"سعد"، والتي اتهمها فيها بأنها أخذت منه شقته. الحلقة ستذاع على يومين، وقد ظهرت "سمية" في البرومو وهي تعقب على تعليق لـ"سعد" قال فيه: "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق ست مش تمام"، إذ ردت قائلة: "يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام!".
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