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رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
رامز جلال
رامز جلال
حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
وانهارت ماغي بو غصن، بعد الوقوع في مقلب «رامز في الشلال»، واستمرت في الصراخ المتواصل طلبًا للنجدة. وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة لماغي، بعدها تم إقناعها بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه عليها، وبعدها صعدوا أعلى الجسر. وتقوم
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
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مسلسل- زلزال (2)

مسلسل زلزال (12).. حبس رمضان بعد تعديه على «قاسم»

انطلقت الحلقة الـ12 من مسلسل «زلزال» بصعود «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يغير اللمبات بفيلا «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى لحظة وصول «أمل» تجسدها هنادي مهنا، التى فوجئت وأخذت تبكي بعد أن كسر والدها أنف حبيبها، وعاتب «زهدي» يجسده أحمد صيام، «خليل» كونه وافق فى البداية وحدد ميعادا، ليقوم «قاسم بيه» زوج ابنته الأخرى، يجسده محمد سليمان، بضرب الأستاذ، ليرد «محمد حربي» القلم له، ومن ثم يودع فى الحبس لأنه تطاول على عضو مجلس شعب، وذهب «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، إلى القسم لكى يُخرج «محمد» حتى لا تضيع عليه امتحانات الكلية ويخسر مستقبله.
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رامز في الشلال.. آسر ياسين يفسد معركة الغوريلا

في حلقة اليوم الخميس، الحادي عشر من رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان آسر ياسين، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة ياسين، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب الضحية، لكن آسر ياسين لم يتأثر وانصب تركيزه على تتبع مسار القارب، معربا عن انزعاجه من مضايقات رامز، ورغم ذلك حاول الضحية إنقاذ صاحب المقلب أثناء سقوطه المتعمد من القارب، وفي مواجهة الغوريلا بدا على ياسين الثبات وعدم الخوف، ليجبر رامز على الكشف عن وجهه سريعا.
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«قمر هادي» (10)| هادي يضحي بمليون جنيه ليعرف الحقيقة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "قمر هادي" بمشهد سمر وهي تحرق الكثير من الأموال التي حصلت عليها من دولاب والدها رجاء -رشاد الشامي- وحين يكتشف الأخير فعلتها ينهار ويبكي في الشارع، ثم ننتقل إلى جنازة كاميليا زوجة عصام، وهناك نرى شقيقه هادي -هاني سلامة- الذي يأخذ مروان ابن عمه خارجًا ويستفسر منه عما حدث، ويحاول أن يغريه بالمال قائلا: «تاخد كام وتقولي إيه بيحصل؟»، لكن تجاهل مروان جعله يهدده، ثم تأتي مكالمة لهادي من شخص مجهول، يخبره بأنه إذا أراد معرفة كل شيء عليه أن يدفع له مليون جنيه.
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مواعيد عرض برنامج «رامز في الشلال» على MBC مصر

أعلنت قناة "MBC مصر"، مساء اليوم الأحد، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحًا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبدالعال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
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