رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

رامز جلال

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.

وانهارت ماغي بو غصن، بعد الوقوع في مقلب «رامز في الشلال»، واستمرت في الصراخ المتواصل طلبًا للنجدة. وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة لماغي، بعدها تم إقناعها بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه عليها، وبعدها صعدوا أعلى الجسر. وتقوم