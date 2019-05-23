خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

خالد الصاوي

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.

وكشف "الصاوي" عن رأيه فى حرية المرأة، وقال إن المبادئ لا تتجزأ، ولا يعني دفاعه عن حريات المرأة بأن تكون مُنحلة أو خارجة عن تقاليد بيئتها المحيطة. وتابع، أنه يتصور مع جميع المعجبين ولا يرفض التصوير مع المنتقبات أو مع المرتديات لـ«هوت شورت»، لأنهم جميعا أحرار ولهم الحق فى فعل ما يريدونه صحيحا. ويرى