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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
وكشف "الصاوي" عن رأيه فى حرية المرأة، وقال إن المبادئ لا تتجزأ، ولا يعني دفاعه عن حريات المرأة بأن تكون مُنحلة أو خارجة عن تقاليد بيئتها المحيطة. وتابع، أنه يتصور مع جميع المعجبين ولا يرفض التصوير مع المنتقبات أو مع المرتديات لـ«هوت شورت»، لأنهم جميعا أحرار ولهم الحق فى فعل ما يريدونه صحيحا. ويرى
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
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أحمد حلمي في رحلة مع أبنائه في رمضان

يعود النجم الكوميدي أحمد حلمي إلى ميكروفون الإذاعة في رمضان، ليقدم المسلسل الإذاعي الثاني عشر له "وش في وش"، وتشاركه البطولة داليا البحيري، ويعكف الاثنان حاليا على تسجيل حلقات المسلسل الذي سيذاع على راديو إينرجي، للانتهاء منها قبل رمضان. ويدور المسلسل في إطار كوميدي عن أب تسافر زوجته في رحلة عمل خارج البلاد، ليعيد اكتشاف علاقته بأبنائه المنغمسين في السوشيال ميديا ولا يعرف عنهم الكثير، فيأخذهم في رحلة للتعرف على عائلتهم ليتعرضوا للكثير من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويكتشف الجميع في النهاية أن الحياة تختلف عندما نلتقي "وش في وش".
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