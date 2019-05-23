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الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
الإعدام - أرشيفية
الإعدام - أرشيفية
قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"محمد نبيل محمد البنا" 37 سنة، فني بشركة غاز مصر بالإسكندرية، مقيم بقرية مستناد مركز شبراخيت، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن. وتبين أنه حال سير المجني عليه بطريق "دمنهور- شبراخيت" بسيارته الملاكي استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعدوا عليه وأحدثوا
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حكم الصيام لمرضى القلب.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب فله رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- يجب عليه الفطر؛ لقول الله تعالى: "ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، وقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
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بحضور قرطام.. المحافظين يُقيم حفل إفطار رمضان السنوي

نظم حزب المحافظين حفل إفطار جماعي، اليوم الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وممثلي الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من المواطنين، وأعضاء الحزب بعدد من المحافظات. قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب وجه دعوة عامة إلى المواطنين للمشاركة في حفل الإفطار السنوي الذي يقام كل عام، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع العامة والصحفيين.
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انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق لـ9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.
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انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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السجن 7 سنوات لعصابة «السطو على مزرعة» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1422 جنايات بلبيس لسنة 2019، بالسطو على مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسرقة منقولات منها بعدما روعوا حارسها وزوجته بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.
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عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
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