رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".

واصل رئيس الإسماعيلي، حديثه: "لاعبو الفريق كانوا على قدر الثقة الموضوعة على عاتقهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات رغم قوة المنافس الذى يتطلع للقب الدورى وقام باستقطاب لاعبين بمبالغ طائلة تتخطى الملايين". وأضاف: "رغم التغييرات الاضطرارية التي تعرض لها الفريق باستبدال متولى وفارس للإصابة وإصرار بامبو

واصل رئيس الإسماعيلي، حديثه: "لاعبو الفريق كانوا على قدر الثقة الموضوعة على عاتقهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات رغم قوة المنافس الذى يتطلع للقب الدورى وقام باستقطاب لاعبين بمبالغ طائلة تتخطى الملايين".



وأضاف: "رغم التغييرات الاضطرارية التي تعرض لها الفريق باستبدال متولى وفارس للإصابة وإصرار بامبو والشامى على الاستمرار رغم معاناتهما من الإصابة إلا أن الفريق كان الأفضل واستعادوا روحا قتالية كانت غائبة منذ فترة طويلة برغم صغر المعدلات السنية".



واختتم: "لدينا إستراتيجية نعمل عليها منذ عودتنا لإدارة شئون النادى وهى تشكيل قاعدة ناشئين كاملة تعمل على تغذية الفريق الأول بلاعبين شباب، قادرين على تحقيق نتائج مميزة تسهم فى تحسين وضع الفريق بين الكبار وتعيد الفريق كمنافس دائم على الألقاب سواء المحلية أو القارية".