رياضة

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
نيمار ومبابي وكافاني
نيمار ومبابي وكافاني
لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
وعن تصريحات مبابي الأخيرة بشأن احتمالية رحيله، علق مدرب فريق العاصمة الفرنسية: «مبابي لاعب ذكي ومميز، لكنني أرى أنه لم يكن في حاجة لتوضيح موقفه، وأعلم أنه يريد مواصلة النجاح وحصد البطولات». وألمح صاحب الـ20 عامًا، قبل أيام قليلة، إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح
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عامر-حسين

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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نيمار

تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
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باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
نيمار

إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب أحداث نهائي كأس فرنسا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلي نيمار لمدة 3 مباريات، وذلك بعد تعديه على أحد المشجعين خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا، وعلى الرغم من العقوبة، فسيكون بمقدور النجم الفرنسي المشاركة في مباراة الغد أمام أنجيه، ضمن مباريات الأسبوع رقم 36 من الدوري الفرنسي، على أن يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة، التي ستحرمه من مواجهة كل من ديجون وستاد ريمس في الجولتين الـ37 والـ38 على الترتيب، إضافةً إلى لقاء السوبر أمام رين في شهر أغسطس المقبل، والذي من المنتظر أن تحتضنه الصين.
توماس-توخيل

باريس سان جيرمان ينهار وتوخيل يتجمل

برر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أسباب انهيار الفريق في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة أمام مونبلييه بنتيجة 2-3، مساء أمس الثلاثاء، وعلى ملعب لا موسون، في الجولة الـ34 من عمر الدوري الفرنسي، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "خسرنا أمام مونبلييه لارتكاب 3 أخطاء فردية قاتلة أمام فريق قوي وشرس على ملعبه ووسط جماهيره، كما أننا نعاني من نقص عددي شديد، ولم يكن لدينا سوى 15 لاعبًا فقط بخلاف عنصرين من فريق الشباب، هذه الأزمة نعاني منها منذ فبراير الماضي، وهي فترة طويلة للغاية".
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