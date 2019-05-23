توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

نيمار ومبابي وكافاني

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».

وعن تصريحات مبابي الأخيرة بشأن احتمالية رحيله، علق مدرب فريق العاصمة الفرنسية: «مبابي لاعب ذكي ومميز، لكنني أرى أنه لم يكن في حاجة لتوضيح موقفه، وأعلم أنه يريد مواصلة النجاح وحصد البطولات». وألمح صاحب الـ20 عامًا، قبل أيام قليلة، إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح