هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

عادت الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال إلى جمهورها مرة أخرى.. قدمت أغنية "مستنياك".. أحيت المطربة عزيزة جلال حفلا بمفردها في نادي الزمالك لأول مرة

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

فى مفاجأة لم يتوقعها جمهورها، أطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال على محبيها من خلال برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، بعد غياب 35 عامًا عن الساحة الفنية، وظهرت لتحكي عن ذكرياتها، وغنت أشهر أعمالها أغنية «مستنياك»، والتي تقول في مطلعها: «مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق»، وهي الجُملة التى تصف حالة عشاقها في أنحاء الوطن العربي والذين تداولوا مقطع الأغنية بكثرة، فقد كانوا مشتاقين لظهورها ولصوتها العذب التى أمتعت به الجميع. وكانت عزيزة صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة الفنية.

اختفاء عزيزة عن الفن كان بسبب زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985، حيث قررت الاعتزال منذ ذلك الحين، والتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف بالسعودية، ورزقت بثلاثة أبناء. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عنها: 1- ولدت عزيزة جلال بمدينة مكناس في المغرب عام 1958، وشاركت في مسابقات الغناء التي

اختفاء عزيزة عن الفن كان بسبب زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985، حيث قررت الاعتزال منذ ذلك الحين، والتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف بالسعودية، ورزقت بثلاثة أبناء.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- ولدت عزيزة جلال بمدينة مكناس في المغرب عام 1958، وشاركت في مسابقات الغناء التي كان يشرف عليها المؤلف والملحن عبدالله الجيراري، وقامت بغناء مجموعة من اعمال المطربتين شادية وأسمهان، فظهرت كفاءتها وقدراتها الصوتية، فلحن لها الجيراري أغاني وطنية أبرزها أغنية «نقلت عيوني هنا وهناك» عام 1975.

2- قررت عزيزة أن تسافر إلى الإمارات وهناك قدمت 3 أغانٍ من أعمال أشهر مطربي الإمارات وهو جابر جاسم، وحققت نجاحًا باهرا فتح لها الأبواب لتأتي إلى القاهرة لتكون هى انطلاقتها الحقيقية فى عالم الفن، وحكت عن تجربتها فى مصر، وقالت: «قدمت أغنية "نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر التي تعتبر هوليوود الشرق ومن ينجح فيها ينجح في كل الوطن العربي، والموجي والشاعر عبدالوهاب محمد تبنياني فنيا وقدماني بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وكسرت الدنيا وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني" .

3- أحيت حفلا بمفردها في نادي الزمالك لأول مرة، وكانت مذاعة على التليفزيون على الهواء، وبعد انتهاء الحفل اتصل بها الفنان محمد عبدالوهاب وقال لها "إنتي مكسرة الدنيا يا هانم"، وأصبح هذا الأمر هو حديث الصحافة المصرية.

4- في نهاية سبعينيات القرن الماضي، قدمت عزيزة أغنية «ليالي الأنس في فينا»، وتعد هذه الأغنية أشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش، واستمرت فى تألقها، وقدمت العديد من الأعمال لعمالقة التلحين منهم بليغ حمدي ومحمد الموجي ورياض السنباطي، وحققت شهرة واسعة خلال فترة قصيرة، وكان من ضمن الأغاني التى اشتهرت بها هى أغنية «مستنياك»، التى تصدرت البث فى التليفزيونات والإذاعات وقتها، وجعلت الجمهور لا يتذكرون لها سواها.

5- رفضت أن تكون هناك شركة منتجة خاصة بها، وقررت أن تختار هى الكلمات واللحن واختيار الفرقة الموسيقية المصاحبة لها في الغناء وتسجل العمل وتصوره ثم طرحه على من يرغب من المنتجين بالسعر الذي يتناسب مع العرض المقبل لها ومع ما أنفقته من تحضير العمل.

6- حكت عزيزة فى لقائها التليفزيوني على MBC أنها أصيبت بحمى شديدة بعد ولادتها بشهرين سببت لها استجماتيزم "حول"، وأن الحول أثر عليها بشكل سلبي في طفولتها، ونصحها الأطباء بارتداء نظارة وهي طفلة، وأشارت إلى أن هذا كان سبب معايرتها من زملائها فى المدرسة؛ مما عرضها لأزمة نفسيه كانت بصددها تبكي لوالدتها دائما.

7- تعرضت عزيزة للسرقة، فخلال عطلتها فى إسبانيا وإقامتها برفقة أسرتها فى أحد الفنادق، ذهبت لتناول وجبة الغداء بمطعم الفندق، تركت والدتها صندوق مجوهرات فى الغرفة، وحينما سألتها عزيزة عليه أخبرتها بما حدث، وعندما عادت لتبحث عنه لم تجده، وظلت ثلاثة أيام بالفندق، تبحث عنه دون جدوى، ولكن حينما عادت إلى المغرب اتصل رجل على والدها ليطمئن عليها، ومن هنا بدأت علاقتها بزوجها الحالي، حسبما حكت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية.

8 - كان أول ظهور لعزيزة جلال، منذ غيابها الطويل عن الساحة الفنية واستقرارها في مدينة الطائف، في مناسبة خاصة السنة الماضية في شهر أغسطس، من خلال الحفل الذي أقامته سفارة المغرب بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، قبل أن تظهر مجددًا هذه المرة من خلال برنامج "لقاء من الصفر".