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هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

عادت الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال إلى جمهورها مرة أخرى.. قدمت أغنية "مستنياك".. أحيت المطربة عزيزة جلال حفلا بمفردها في نادي الزمالك لأول مرة
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
عزيزة جلال
عزيزة جلال
فى مفاجأة لم يتوقعها جمهورها، أطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال على محبيها من خلال برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، بعد غياب 35 عامًا عن الساحة الفنية، وظهرت لتحكي عن ذكرياتها، وغنت أشهر أعمالها أغنية «مستنياك»، والتي تقول في مطلعها: «مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق»، وهي الجُملة التى تصف حالة عشاقها في أنحاء الوطن العربي والذين تداولوا مقطع الأغنية بكثرة، فقد كانوا مشتاقين لظهورها ولصوتها العذب التى أمتعت به الجميع. وكانت عزيزة صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة الفنية.
اختفاء عزيزة عن الفن كان بسبب زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985، حيث قررت الاعتزال منذ ذلك الحين، والتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف بالسعودية، ورزقت بثلاثة أبناء. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عنها: 1- ولدت عزيزة جلال بمدينة مكناس في المغرب عام 1958، وشاركت في مسابقات الغناء التي
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أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
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عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
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أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
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أبرز تصريحات محمد عبده بمؤتمره الصحفي: مصر سبب شهرتي

فى أحد الفنادق الكبرى بالزمالك، ووسط حضور كبير، عقد المطرب السعودي محمد عبده مؤتمرًا صحفيًا، قبل حفله الغنائي، المقرر إقامته اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي سيقدم خلاله معظم أغاني ألبومه الأخير "يا غافية قومي"، الذي لحنه بالكامل الموسيقار طلال، بالإضافة إلى أعماله الشهيرة الأخرى. «عبده» حرص على أن يتحدث عن علاقته بمصر ورأيه فى الانفتاح الذي تمر به السعودية حاليا، وتفاصيل ألبومه الجديد، وكشف عن موقفه من الوجود فى عمل سينمائي، وما علاقته بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
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محمد عبد الوهاب.. موسيقار الأجيال الذي اتهم بالسرقة

محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال، أحد أهم الموسيقيين العرب على مدى التاريخ، صاحب اللون الفريد والمميز والتراث الفني العريق. ولد يوم 13 مارس 1902، في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وترجع أصول أسرته إلى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وكان والده يعمل مؤذنًا وقارئًا للقرآن في مسجد "الشعراني" بالحي، بينما هو التحق بكُتاب المسجد ليحفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم، ثم أهمل تعليمه وتعلق بالغناء والطرب، وشغف بالاستماع إلى شيوخ الغناء، مثل سلامة حجازي، وعبد الحي حلمي، وصالح عبد الحي، وكان يذهب إلى الموالد والأفراح التي يغني فيها هؤلاء.
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«السلطانة» منيرة المهدية.. سيدة ورجل المسرح

منيرة المهدية، سلطانة الطرب، ورائدة المسرح الأوبرالي، جلست على عرش الغناء العربي وحدها لسنوات، سرقت عقول الجميع كبارًا وصغارًا، سيطرت على وجدان الشباب، وأحبها العامة والخاصة والملوك ورجال السياسية، هي أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي، وأول مغنية عربية تسجل لها أسطوانات موسيقية، وأول امرأة تغني بالإذاعة، كما قدّمت للفن المصري أحد أعظم الموسيقيين في تاريخه، حيث كان لها الفضل في شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب بعدما قدّمته لأول مرة على خشبة المسرح عقب وفاة الشيخ سيد درويش دون أن يُكمل مسرحية "كليوباترا".
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