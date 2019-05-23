خالد الصاوي: مبارك بطل لكنه ترك الحبل على الغارب

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

خالد الصاوي

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".

أبرز تصريحات خالد الصاوي: 1- مبارك بطل حربي يستحق كل وسام ولا يحق لأي جهة سحبها، كما أنه نجح في السيطرة على الإرهابيين، لكنه أيضًا ترك الحبل على الغارب في بعض الأمور. 2- قطع لسان من يصف مبارك بالخائن. 3- أرسلت له برقية تعازي بعد وفاة حفيده. 4-أرفض تجسيد شخصية «مبارك» سينمائيًا