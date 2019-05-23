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«فيسبوك» تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

فيسبوك: 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة على فيسبوك كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية
تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
فيسبوك
فيسبوك
أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط. ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر أن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017. وكانت فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءًا من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.
وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في اتصال مع CNN، إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساويين"، بحسب "سي إن إن عربية". وقالت الشركة، إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك،
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دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
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كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
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بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي. وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
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الحصبة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

تعاني العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار مرض الحصبة، إذ ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصاً أصيبوا بالمرض هذا العام، كان آخرهم إصابة طفل -هو الآن في مراحل الشفاء التام- من سكان مقاطعة سمرسيت بولاية "مين"، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وإنه كان قد تلقى تطعيماً ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة. أصبحت ولاية "مين" الولاية الأميركية الخامسة والعشرين التي تعاني من مرض الحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.
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ضريبة الفيسبوك ورفع أسعار الكهرباء.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها، واستغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وانتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسرا بالدم عند الأطفال".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية تعلق على فرض ضريبة 18% على إعلانات فيسبوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبي، ولكن مسألة نسبة الـ 18 % غير صحيحة على الإطلاق.
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تفاصيل رسوم الـ18% ضريبة «فيسبوك» الجديدة

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستفرض رسوما بنسبة 18% على المعلنين في مصر ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع ثينك ماركتنج. في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية حاليًا على إعداد قانون لتحصيل الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع «ثينك ماركيتنيج» فإن إدارة فيس بوك ستفرض الضريبة على الخدمات الإعلانية فى مصر، على كل معلن لم يقدم رقما معرفا لضريبة القيمة المضافة، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على جميع الخدمات الإعلانية.
إن إس أو 1

كيف تورطت شركة إسرائيلية في اختراق «واتساب»؟

قد تتلقى مكالمة عبر تطبيق "واتساب" بحسن نية، ولكن ينتهي بك الأمر ضحية عملية اختراق وتجسس على هاتفك المحمول، حيث اكتشف القائمون على تطبيق المراسل الأشهر "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، في أوائل شهر مايو الجاري، ثغرة تمكن مجموعة من المتسللين من تثبيت برنامج مراقبة على كل من هواتف "الآيفون" أو تلك التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، عن طريق رصد الأهداف باستخدام وظيفة الاتصال الهاتفي بالتطبيق، وذلك من خلال استخدام برامج تجسس إسرائيلية.
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