«فيسبوك» تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

فيسبوك: 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة على فيسبوك كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط. ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر أن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017. وكانت فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءًا من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في اتصال مع CNN، إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساويين"، بحسب "سي إن إن عربية". وقالت الشركة، إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك،