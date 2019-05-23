«فيسبوك» تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

فيسبوك: 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة على فيسبوك كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية
أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط. ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر أن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017. وكانت فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءًا من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.
وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في اتصال مع CNN، إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساويين"، بحسب "سي إن إن عربية".
وقالت الشركة، إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك،
وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في اتصال مع CNN، إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساويين"، بحسب "سي إن إن عربية".
وقالت الشركة، إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك، كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية.
وأضافت الشركة في التقرير: "لقد شهدنا زيادة حادة في إنشاء حسابات مزيفة مسيئة على فيسبوك في الأشهر الستة الماضية، حيث تمكنا من تحديد معظم هذه الحسابات في غضون دقائق من التسجيل، ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات المبرمجة من إنشاء المزيد من هذه الحسابات الوهمية مما جعلها تتجاوز الكشف الأولي".
وتابعت فيسبوك بالقول، إنها زادت من حجم الكشف الاستباقي للمحتوى الذي يتضمن المخدرات والأسلحة النارية.
فخلال الربع الأول، وجدت أنظمتها وأوقفت 83.3 % من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة المخدرات و69.9 % من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة الأسلحة النارية، لشركة فيسبوك، قبل أن يتم التبليغ عنه من قبل المستخدمين.
هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها الشركة تقرير الشفافية هذا، وأعلنت أنها ستقوم بذلك كل 3 أشهر من الآن وصاعدًا لكل من فيسبوك وانستجرام.
وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أنها ستفرض رسوما بنسبة 18% على المعلنين في مصر ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع ثينك ماركتنج.
في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية حاليًا على إعداد قانون لتحصيل الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب موقع «ثينك ماركيتنيج» فإن إدارة فيس بوك ستفرض الضريبة على الخدمات الإعلانية فى مصر، على كل معلن لم يقدم رقما معرفا لضريبة القيمة المضافة، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على جميع الخدمات الإعلانية.
وسرد الموقع المتخصص في التسويق الرقمي، أنه إذا تم تحميلك 100 جنيه مصري، ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% بالإضافة إلى ذلك، وبالتالي ستدفع 118.00 جنيهًا إجماليًّا مقابل هذه الرسوم «100 جنيه+ 18 جنيهًا= 118.00 جنيهًا مصريًا».
المالية: صدور قانون الضرائب على المنصات الإلكترونية في 2019
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تنتهي من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل، وفيسبوك، وإنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار معيط، إلى أن الدراسة تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.
تجارة الأفراد الأكثر تأثرًا
أكد أحمد صبري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقمي، أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يقدرون بـ50 مليون مستخدم، منهم 38 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون "إنستجرام"، و3 ملايين يستخدمون «لينكد إن».
وأشار صبري إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. (تفاصيل)