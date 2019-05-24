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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
جورج وسوف
جورج وسوف
حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
- أحضر حاليًا لأكثر من أغنية جديدة، ولكن لن يكون هناك ألبوم، ومن الممكن أن أتعاون أيضا مع الملحن زياد رحباني. - لم أحلم يوما أن أصل لهذا المستوى من الشهرة والنجاح. - أجريت عمليتين في الفخذين مع بداية الألفية الثانية، ومررت بأكثر من وعكة صحية لكنني بخير الآن. - رأيت فيروز مرة واحدة وعندما جلست أمامها
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خالد الصاوي: «مبارك بطل حربي وقبلت أدوار دون المستوى»

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
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رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
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عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
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صابر الرباعي: اشتريت منزل ذكرى والأغاني الشعبي مبهجة

أذيع اليوم الجزء الثاني من حلقة الفنان صابر الرباعي ببرنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان، عبر فضائية النهار، وتحدث صابر عن محاولاته لإقناع شيرين عبد الوهاب بالتراجع عن قرار الاعتزال، وقت أن صرحت في السابق بأنها ستعتزل المجال الفني، وكشف عن رأيه فى مقارنة الجمهور له بالفنان كاظم الساهر خصوصا بعد تقديمه اغنية «أين أذهب» بالفصحى، وكيف اشترى بيت الفنانة ذكرى بالصدفة، ورأيه فى الأغاني الشعبية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته بعد البرنامج، وهذه أبرزها.
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الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
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عمرو سعد: «الفهد» أحدث أعمالي مع إبراهيم عيسى

قال الفنان عمرو سعد، خلال استضافته في برنامج «عايشة شو»، إنه حاليًا في صدد تعاون جديد مع الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، في فيلم يحمل اسم «الفهد»، من المقرر بدء العمل عليه بعد فيلم "حملة فرعون" الذي سيقدم للجمهور في موسم عيد الفطر. وعبّر عمرو سعد عن رغبته في تجسيد شخصية العالم المصري الكبير الراحل أحمد زويل خاصة بعدما عرف الكثير عن حياته. وامتد الحديث مع عمرو سعد في البرنامج حتى تحدث عن أولى خطواته الفنية التي بدأت بالعمل معدًا صحفيًا في إحدى البرامج التليفزيوية التي قدّمها الإعلامي معتز الدمرداش.
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