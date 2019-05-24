جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

جورج وسوف

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:

- أحضر حاليًا لأكثر من أغنية جديدة، ولكن لن يكون هناك ألبوم، ومن الممكن أن أتعاون أيضا مع الملحن زياد رحباني. - لم أحلم يوما أن أصل لهذا المستوى من الشهرة والنجاح. - أجريت عمليتين في الفخذين مع بداية الألفية الثانية، ومررت بأكثر من وعكة صحية لكنني بخير الآن. - رأيت فيروز مرة واحدة وعندما جلست أمامها